De acordo com dados do IBGE, a indústria mostra recuperação - Instituto Aço Brasil/Divulgação

De acordo com dados do IBGE, a indústria mostra recuperaçãoInstituto Aço Brasil/Divulgação

Publicado 01/11/2024 11:59

A alta de 1,1% na produção industrial em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, foi o melhor desempenho para esse período do ano desde 2020, quando tinha crescido 2,7%, apontou André Macedo, gerente da Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o pesquisador, embora o setor industrial permaneça "bem abaixo" do patamar mais alto da série histórica, a leitura é que a produção industrial mostra um maior dinamismo ao longo de 2024

"A gente tem conjunturalmente alguns fatores que vão explicar muito desse maior dinamismo que a gente tem verificado ao longo de 2024, especialmente em relação a 2023", disse Macedo.

Em setembro de 2024, a produção industrial operava em patamar 2,9% acima do nível que encerrou o ano passado, em dezembro de 2023.

A explicação para a melhora na indústria passa por um mercado de trabalho com maior incorporação de mão de obra, taxa de desocupação mais baixa, e massa de salários com crescimento, frisou Macedo. Houve avanço também das condições de crédito e queda na inadimplência, sob a influência da redução dos juros "num passado recente", enumerou.

Quanto aos próximos meses, Macedo se abstém de fazer previsões, mas confirma que, tradicionalmente, há uma maior produção nesse período do ano, com vistas a encomendas para as datas comemorativas, como Black Friday e Natal.