Processo seletivo acontece de forma on-line e presencial - Divulgação

Publicado 01/11/2024 07:59 | Atualizado 01/11/2024 08:02

Rio - A Loggi, empresa de entregas, está com vagas de trabalho temporárias abertas para a Black Friday. As oportunidades são para a área de logística no Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet As vagas são para o time de Operação, sendo para Auxiliar de Logística I, destinadas aos 1º turno, 2º turno e 3º turno.