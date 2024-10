Todas as vagas de emprego oferecidas pela Foresea são para trabalhar em Macaé - Foresea/Divulgação

Todas as vagas de emprego oferecidas pela Foresea são para trabalhar em MacaéForesea/Divulgação

Publicado 31/10/2024 15:55

A Foresea, empresa do setor de perfuração offshore no Brasil, está selecionando candidatos para 35 vagas, todas no regime CLT, para oportunidades offshore e onshore em Macaé. As oportunidades são para candidatos de nível médio e superior em diversas áreas de Engenharia e funções operacionais. Entre as especialidades com maior número de posições: plataformista (4 vagas), encarregado de plataforma (2), sondador (2) e assistente sondador (2).

A empresa oferece um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico, auxílio educação, vale-alimentação e vale-refeição, vale-transporte, plano de incentivo à atividade física, plano de previdência privada, participação nos lucros, seguro de vida, entre outros.

Todas as vagas incentivam a candidatura de mulheres, pessoas pretas e pardas, maiores de 50 anos, pessoas com deficiência e LGBTQIAP+, em linha com as boas práticas da companhia para promoção de diversidade, equidade e inclusão.