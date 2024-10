Inscrições para cursos e oficinas das Navezinhas do Conhecimento são feitas pela internet - Gui Espíndola/SMCT

Publicado 31/10/2024 11:34

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT) está com inscrições abertas para 3 mil vagas em diversos cursos e oficinas gratuitas de tecnologia e empreendedorismo nas Navezinhas Cariocas. As 25 unidades geram qualificação de jovens e adultos em tecnologias da informação para integração com o mercado de trabalho, com recursos que possibilitam públicos diversos a acessar e aprender a utilizar as ferramentas de mídias digitais.As Navezinhas são implantadas em regiões periféricas da cidade, em territórios com índices de vulnerabilidade social, com foco na realização de estratégias formativas em novas tecnologias. Os espaços surgem como uma iniciativa inovadora com o objetivo de promover gratuitamente a democratização do conhecimento, a inserção no mercado de trabalho, explorando os potenciais do segmento de novas tecnologias."As Navezinhas Cariocas cumprem um papel fundamental de aumentar a capilaridade das Naves do Conhecimento. O propósito é levar inclusão digital e novas formas de aprendizagem para a população de outros territórios", destaca Thereza Paiva, secretária Municipal de Ciência e Tecnologia.As 25 Navezinhas Cariocas funcionam de segunda a sexta, das 9h às 17h. Os espaços contam com notebooks, equipamentos de audiovisual e livre acesso à internet com orientação de uma equipe de apoio aos usuários. Desde a inauguração da primeira unidade, em março deste ano, as Navezinhas já emitiram 3.758 certificados para alunos aprovados nos cursos."Quando entrei no curso de audiovisual, estava um pouco perdida, mas determinada. O curso tem um diferencial; ao invés de fazer edições em plataformas complexas, aprendemos como criar algo espetacular com criatividade e apenas com nosso celular. Sou estudante de Publicidade e Propaganda, e o audiovisual é essencial na minha área. Comecei a mostrar nas entrevistas de emprego os vídeos que criei durante as aulas na Navezinha. Consegui não só um, mas dois estágios, e todos ficam maravilhados com os trabalhos. Desejo que mais pessoas tenham a chance de viver essa experiência transformadora", explica Rafaela Neves, de 24 anos, aluna da unidade Rio das Pedras.Entre os cursos e oficinas oferecidas pelas Navezinhas Cariocas, estão: Introdução ao Excel, Informática Básica, Introdução ao ChatGPT, Fotografia, Robótica, Desenvolvimento de games, Microsoft Word, Montagem de PC, Produção de Vídeos para Redes Sociais, Criação de Currículo."Sou formado no ensino médio técnico em Telecomunicações. Despertei o interesse em trabalhar na área de TI e a Navezinha tem me ajudado a chegar cada vez mais perto do meu sonho. A unidade é necessária para a comunidade de Pedra de Guaratiba, pois abre diversas portas para pessoas que desejam aprender mais sobre a área de TI e, especialmente, para quem deseja ingressar nesse setor. Muitos dos cursos oferecidos na unidade estavam disponíveis apenas em locais distantes, o que torna ainda mais evidente a importância da Navezinha Carioca em nossa região", conta Neemias Christensen, aluno de 18 anos.Para ter acesso ao cronograma das atividades e se inscrever nos cursos e oficinas das Naves Satélites e Navezinhas Cariocas, os interessados devem acessar o site https://www.navedoconhecimento.rio/ Confira os endereços das unidades:- Bonsucesso: Rua Saint Hilaire, 60;- Carobinha: Rua Sessenta e Sete, quadra 86, Lote 9 – Nossa Senhora das Graças;- Cordovil: Rua Bulhões Marcial, 11;- Dendê (Ilha do Governador): Rua Tupinambá, 11;- Encantado: Rua Ramiro Magalhães, 521;- Magarça: Estrada do Magarça, 4731 – Guaratiba;- Navezinha Carioca Beth Carvalho: Rua Visconde de Niteroi, 1072 (quadra da Mangueira)- Maré: Rua Teixeira Ribeiro, 904;- Paciência: Rua Majurí, 135;- Pedra de Guaratiba: Rua Belchior da Fonseca, 1025;- Morro dos Prazeres: Rua Gomes Lopes, 12 – Santa Teresa;- Rio das Pedras: Rua Espada de São Jorge, 405;- Rocinha: Rua 3, número 14;- Rocinha Rua 1: Rua Um, 259 – Estrada da Gávea;