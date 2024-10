Na Central do Trabalhador da Ilha, empreendedores podem tirar dúvidas e fazer cursos - Roberto Moreyra/SMTE

Na Central do Trabalhador da Ilha, empreendedores podem tirar dúvidas e fazer cursosRoberto Moreyra/SMTE

Publicado 30/10/2024 08:21

Rio - O curso Empreenda.Rio, realizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda em parceria com a Besouro Agência de Fomento Social, está com mais de mil vagas para o curso gratuito, que dá direito a mentoria de 90 dias. O curso de cinco dias é voltado para quem sonha abrir o seu próprio negócio ou para quem já é empreendedor.

É necessário ter no mínimo 18 anos para se candidatar a uma vaga. Ao fim das aulas, o aluno estará pronto para tirar o empreendimento do papel ou para incrementar um negócio já existente. E, durante 90 dias, ele contará com acompanhamento da equipe da Besouro e poderá tirar dúvidas para garantir a continuidade de seu empreendimento.

A data e o horário das novas turmas serão informados aos alunos após a inscrição, no link http://bit.ly/3Adwd25

"A qualificação é essencial para qualquer profissional. A ideia é oferecer ferramentas para que o aluno possa abrir o seu próprio negócio ou mesmo ampliar um empreendimento que já tenha. E, a partir dele, garantir uma renda e melhorar a qualidade de vida de sua família", explica o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.