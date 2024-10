Vagas de emprego contemplam candidatos sem experiência - Arquivo/Agência Brasil

Publicado 28/10/2024 16:58

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 19.785 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 3.178 são de estágio e Jovem Aprendiz.



SMTE

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), divulga nesta segunda-feira (28) 2.280 novas vagas de emprego. Com o início para as contratações temporárias para o Natal, são 40 vagas para profissionais como auxiliares de estoque e de vendas, caixa e vendedor, em diversas lojas da cidade.

Há 744 oportunidades para pessoas com deficiência. Entre as vagas para candidatos com ensino superior completo, há seis disponíveis para gerente de farmácia, com seis meses de experiência e atuação em Campo Grande e na Zona Norte.

Os interessados podem se inscrever no banco de oportunidades da SMTE, pela internet, no link: https://bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTERJ

Coca-Cola



A Coca-Cola Andina está com 427 vagas abertas para Motorista de Entregas, Motorista de Truck, Ajudante de Entregas, Repositor Ativador, Operador de Empilhadeira, Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para PCD) e Auxiliar Operacional(vaga exclusiva para PCD) todos em regime de CLT. As oportunidades incluem salário fixo, plano de saúde, vale alimentação, ticket refeição ou refeição no local e participação nos lucros, além de comissões.

Os interessados deverão se candidatar através do site: https://koandina.gupy.io/

Cinelândia

Mais de 2.900 mil vagas de emprego serão oferecidas na terceira edição do Fórum Rio de Oportunidades. O evento acontece no próximo dia 30, na Cinelândia.

Até agora, mais de 22 empresas confirmaram participação no feirão. Haverá oportunidades para trabalhadores com Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior. Entre as vagas que serão oferecidas aos profissionais em busca de emprego estão a de operadores de caixa de supermercado, auxiliar administrativo, vendedor, analista contábil, gerente de loja, farmacêutico, técnico de enfermagem, mecânico, entre outras.

Quem não puder participar do fórum do dia 30 poderá se inscrever, pela internet, no banco de oportunidades da SMTE pelo link https://bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTERJ

Grupo Carrefour Brasil



O Grupo Carrefour Brasil, maior grupo varejista do País, está com mais 6 mil oportunidades de emprego em todo o país.

Entre as oportunidades, está uma lista completa de posições: operador(a) de caixa, repositor(a), auxiliar de perecíveis, empacotador(a), frentista de postos de combustíveis, repositor(a), fiscal de prevenção, atendente de prevenção, auxiliar de depósito, operador(a) de cartões, operador(a) de empilhadeira, técnico(a) de manutenção, além de funções especializadas como açougueiro(a), peixeiro(a), padeiro(a) e confeiteiro(a).

Para mais informações, acesse: https://grupocarrefourbrasil.pandape.infojobs.com.br/ (para vagas do Carrefour Varejo e Sam’s Club) ou https://atacadao.pandape.infojobs.com.br/ (para vagas do Atacadão); ou leve seu currículo à unidade mais próxima.

CIEE



O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 2.353 oportunidades de estágio, sendo 1.046 para ensino superior.

Em Barra Mansa, são 26 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (12), Agropecuária (4), Arquitetura e Urbanismo (1), Arquivologia (2), Biblioteconomia (1), Comunicação (1), Contabilidade (1), Direito (1), Informática (1) e Marketing (2).

Em Campos, há 21 vagas em Administração (4), Design (1), Direito (1), Elétrica eletrônica (1), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1), Licenciatura (10) e Marketing (2).

Em Duque de Caxias, são 14 oportunidades em Administração (6), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Direito (1), Engenharia de Produção (1), Marketing (2), Pedagogia (1) e Produção Mecânica (1).

Em Macaé, há 53 vagas em Administração (26), Arquitetura e Urbanismo (2), Comunicação (2), Construção Civil (1), Engenharia de Produção (1), Esportes (1), Fonoaudiologia (1), Marketing (3), Meio Ambiente (2), Nutrição (1), Pedagogia (1), Produção Mecânica (5), Psicologia (4), Transportes (1) e Turismo/Lazer (2).

Em Niterói, são 71 oportunidades em Administração (21), Arquitetura e Urbanismo (1), Biologia (1), Comércio Exterior (2), Construção Civil (1), Contabilidade (3), Direito (7), Elétrica-Eletrônica (1), Enfermagem (2), Indústria (2), Informática (3), Licenciatura (2), Marketing (4), Meio Ambiente (10), Pedagogia (4), Produção Mecânica (2), Química (2), Transportes (2) e Veterinário (1).

Em Nova Friburgo, há nove vagas em Administração (6), Comunicação (1), Engenharia de Produção (1) e Marketing (1).

Em Nova Iguaçu, são quatro oportunidades para Administração (1), Construção Civil (2) e Contabilidade (1).

Em Petrópolis, há 32 oportunidades em Administração (5), Construção Civil (1), Contabilidade (4), Direito (2), Engenharia de Produção (1), Esportes (2), Informática (2), Pedagogia (14) e Produção Mecânica (1).

Em Resende, são 13 vagas em Administração (6), Comunicação (1), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Direito (2) e Meio Ambiente (1).

No Rio de Janeiro, há 791 oportunidades em Administração (325), Agropecuária (2), Arquitetura e Urbanismo (21), Arquivologia (12), Biblioteconomia (6), Biologia (1), Comércio Exterior (2), Comunicação (20), Construção Civil (23), Contabilidade (42), Design (17), Direito (81), Economia (4), Elétrica-Eletrônica (9), Enfermagem (36), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (15), Esportes (4), Farmácia (2), Fisioterapia (3), Fonoaudiologia (1), Gastronomia (6), Informática (53), Letras (11), Licenciatura (8), Marketing (43), Meio Ambiente (3), Nutrição (4), Pedagogia (13), Produção Mecânica (4), Psicologia (1), Química (2), Social (11), Telecomunicações (1), Transportes (1) e Turismo/Lazer (3).

Em Teresópolis, são cinco oportunidades em Administração (4) e Comunicação (1).

Em Três Rios, há oito vagas para as áreas de Administração (4), Construção Civil (1), Design (1), Direito (1) e Informática (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra xx vagas.

Em Barra Mansa, há 41 vagas para Aprendiz, 21 para Ensino Médio e uma para Técnico em Mecânica.

Em Campos, são nove oportunidades para Aprendiz, oito para Ensino Médio e seis para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, são 25 vagas para Aprendiz, sete para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Segurança.

Em Macaé, há 91 ofertas para Aprendiz, 27 para Ensino Médio, cinco para Técnico em Administração, duas para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Enfermagem e duas para Técnico em Transportes.

Em Niterói, são 71 oportunidades para Aprendiz, 35 para Ensino Médio, três para Técnico em Administração, duas para Técnico em Enfermagem e uma para Técnico em Informática.

Em Nova Friburgo, há nove vagas para Aprendiz, sete para Ensino Médio e uma para Técnico em Segurança.

Em Nova Iguaçu, são 23 oportunidades para Aprendiz, três para Ensino Médio, seis para Técnico em Administração, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Segurança.

Em Petrópolis, há 14 ofertas para Aprendiz e oito para Ensino Médio.

Em Resende, são 14 vagas para Aprendiz, uma para Ensino Médio e uma para Técnico em Informática.

No Rio de Janeiro, há 554 oportunidades para Aprendiz, 222 para Ensino Médio, 25 para Técnico em Administração, duas para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Design, 26 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, 11 para Técnico em Indústria, três para Técnico em Informática, uma para Técnico em Marketing, duas para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Meio Ambiente, uma para Técnico em Química, duas para Técnico em Segurança e duas para Técnico em Transportes.

Em Três Rios, são três vagas para Aprendiz, uma para Ensino Médio, uma para Técnico em Construção Civil e uma para Técnico em Informática.

Mudes





As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (104), ciências contábeis (32) e economia (6). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 89 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 81 no total e também duas vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 114 vagas. Sendo técnico em administração (35) e técnico em eletrônica (10). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 15 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (9) e superior (5).



Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( contato@mudes.org.br ), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

Feira Primeiro Passo

O Grupo Cataratas promoveu na manhã desta segunda-feira, 28, a segunda edição da Feira Primeiro Passo, das 8h às 14h. Foram divulgadas 5 mil vagas distribuídas em várias áreas e tipos de contrato. Realizado no estacionamento do BioParque, na Quinta da Boa Vista, o evento é aberto ao público e gratuito para candidatos e organizações.

Feirão de empregos, no BioParque do Rio, em São Cristóvão, nesta segunda-feira (28) Renan Areias/Agência O Dia

Entre as empresas parceiras, estiveram presentes: a C&A, Amoedo, Americanas, Estácio, Firjan e Eletrobras. Os principais setores das vagas eram relacionados ao turismo, indústria e varejo, com o objetivo de atender a alta demanda do fim do ano.

Os participantes também puderam se inscrever em oficinas de capacitação com temas voltados ao desenvolvimento profissional, conduzidas por companhias parceiras. As palestras abordaram tópicos como carreira, habilidades para o trabalho e dicas para processos seletivos. O evento ofereceu serviços gratuitos como vacinação, atendimento odontológico, corte de cabelo, massoterapia e elaboração de currículo.

Setrab

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda informou que as vagas de emprego não serão divulgadas nesta segunda-feira, 28, devido ao feriado do Dia do Servidor Público.