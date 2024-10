Aulas no formato on-line buscam ajudar candidato na preparação para o Enem - Reprodução

Aulas no formato on-line buscam ajudar candidato na preparação para o EnemReprodução

Publicado 24/10/2024 11:15

A Faculdade Cultura Inglesa, instituição de ensino superior com foco na formação e especialização de profissionais da área da língua inglesa, abriu as inscrições para a realização de cursos preparatórios gratuitos para o exame do Enem 2024. Formatados no modelo on-line assíncrono, com conteúdos gravados, as aulas oferecem suporte para a realização das provas de Inglês, Português e Literatura, que serão aplicadas no dia 3 de novembro.



Voltadas para alunos do Ensino Médio, provenientes de escolas públicas ou privadas, as aulas são ministradas por professores mestres e doutores da instituição, e têm um direcionamento prático, com a análise de exercícios extraídos de edições anteriores da prova do Enem.



Conforme cronograma divulgado pela Faculdade, o curso de Língua Inglesa, com 36 horas de duração, aproveita a excelência do ensino de inglês da marca Cultura Inglesa para preparar os estudantes para a prova de língua estrangeira. Análises comparativas das edições anteriores da prova do Enem mostram que o inglês tem sido a maior barreira para estudantes de escolas públicas que dependem do exame para ingressar numa universidade.





Para realizar os cursos da Faculdade Cultura Inglesa, o estudante deve fazer um cadastro e criar um login e senha na plataforma de aprendizagem Moodle, onde poderá acessar o conteúdo interativo e fazer download de material didático em PDF, além de realizar atividades complementares. Não há limite de tempo de acesso à plataforma.



As inscrições para os cursos preparatórios para a prova do Enem da Faculdade Cultura Inglesa devem ser realizadas no Por sua vez, o curso de Literatura, com carga horária de 10 horas, apresenta aos estudantes estratégias de análise de textos literários a partir da revisão de textos canônicos da literatura brasileira. Já o curso de Língua Portuguesa, com 20 horas de duração, trabalha habilidades de interpretação de textos.Para realizar os cursos da Faculdade Cultura Inglesa, o estudante deve fazer um cadastro e criar um login e senha na plataforma de aprendizagem Moodle, onde poderá acessar o conteúdo interativo e fazer download de material didático em PDF, além de realizar atividades complementares. Não há limite de tempo de acesso à plataforma.As inscrições para os cursos preparatórios para a prova do Enem da Faculdade Cultura Inglesa devem ser realizadas no site da Faculdade Cultura Inglesa