Processo seletivo visa suprir a demanda de transporte de passageiros na alta temporada - Reprodução/divulgação

Processo seletivo visa suprir a demanda de transporte de passageiros na alta temporadaReprodução/divulgação

Publicado 24/10/2024 09:33

Rio - A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, anuncia a abertura de 45 vagas para o Rio de Janeiro, voltadas para atender às demandas da alta temporada. As oportunidades incluem cargos de motoristas de ônibus e caminhão, além de agentes de vendas. Pessoas com Deficiência (PcDs) também podem participar do processo seletivo. Os interessados devem se candidatar pela internet Para os cargos de motoristas intermunicipais e interestaduais, é preciso que o candidato tenha ensino fundamental completo, carteira de habilitação categoria D ou E, exame toxicológico atualizado, conforme exigido pelo Detran e conhecimento das leis de trânsito e normas de segurança.Entre as habilidades estão:- Experiência comprovada como motorista de carreta, ônibus ou caminhão;- Curso de direção defensiva;- Conhecimento em mecânica básica de veículos;- Boa comunicação e relacionamento interpessoal;- Flexibilidade e adaptabilidade a diferentes situações.Além do salário, também há benefícios como alojamento, assistência médica e odontológica, estacionamento, previdência privada, cooperativa de crédito, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte.