As vagas de estágio são para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Logística e Engenharia - Reprodução

Publicado 25/10/2024 15:59

Termina na próxima quinta-feira, 31, o prazo de inscrições para o programa de estágio da Modec 2025, empresa do segmento de construção, afretamento e operação de plataformas para produção de óleo e gás. São 30 vagas para estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Logística e Engenharia, com previsão de conclusão de curso entre o segundo semestre de 2026e o primeiro de 2027.



Os pré-requisitos para se candidatar são:

- Previsão de conclusão no período exigido;

- Residir no Rio de Janeiro ou em Macaé;

- Conhecimento intermediário/avançado no pacote Office;

- Inglês avançado ou fluente;

- Disponibilidade de 6h diárias para estágio (totalizando 30h semanais).O programa de estágio tem uma duração de até dois anos. Os selecionados terão a oportunidade de atuar em diversas áreas da empresa. Os participantes do programa terão acesso a uma série de benefícios, incluindo plano de saúde e odontológico, ticket alimentação e refeição, seguro de vida e outros benefícios compatíveis com o mercado.Durante o programa, os estagiários serão responsáveis por adquirir conhecimento prático do conteúdo aprendido em sala de aula e desenvolver outras competências essenciais para sua formação profissional. Os estagiários receberão acompanhamento regular e feedback sobre seu desempenho. Além disso, sessões de mentoria serão realizadas para apoiar seu desenvolvimento. Após a conclusão do programa, os estagiários terão a oportunidade de seguir carreiras em diversas áreas de suporte ao negócio.Os interessados devem se candidatar por meio do site https://estagiomodec.gupy.io/