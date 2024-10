Grupo Carrefour está contratando profissionais para várias funções - Roberto Moreyra/SMTE

Grupo Carrefour está contratando profissionais para várias funçõesRoberto Moreyra/SMTE

Publicado 24/10/2024 13:42

O Grupo Carrefour Brasil está recrutando para 225 vagas de emprego no Estado. As oportunidades abrangem diferentes setores e posições da companhia, para candidatos com e sem experiência. Entre as vagas disponíveis, destacam-se :operador de caixa, repositor, auxiliar de perecíveis, empacotador, frentista de postos de combustíveis, repositor, fiscal de prevenção, atendente de prevenção, auxiliar de depósito, operador de cartões, operador de empilhadeira, técnico de manutenção, além de funções especializadas como açougueiro, peixeiro, padeiro e confeiteiro.

Os novos colaboradores poderão aproveitar um pacote de benefícios, incluindo plano de saúde e odontológico, descontos nos cartões Carrefour e Atacadão, cesta natalina, programa de atendimento ao funcionário e família, cooperativa de crédito e refeitório na empresa.