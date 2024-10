Professores e alunos da Unisuam participarão das atividades de capacitação profissional - Unisuam/Divulgação

Professores e alunos da Unisuam participarão das atividades de capacitação profissionalUnisuam/Divulgação

Publicado 25/10/2024 16:13

A Unisuam, instituição de ensino superior carioca, vai participar de duas ações que envolvem atividades de extensão curricular para capacitar trabalhadores. O Fórum Rio de Oportunidade e a Estação Carreiras, acontecem em locais de grande circulação de pessoas.

Organizado pela Prefeitura, o Fórum de Oportunidades acontece na quarta-feira, 30, no Largo da Cinelândia, entre 8h e 18h. A ação é desenvolvida com o apoio dos setores público e privado. Alunos e professores da universidade estarão no local oferecendo orientações nas áreas de Comunicação, Ciências Contábeis e Administração.



No corpo a corpo com a população, os estudantes e docentes vão passar algumas orientações sobre negócios e redes sociais, desenvolvimento de planos de negócios, elaboração de currículos e plano de carreira, além de oferecer um workshop de fotografia de produtos com câmeras de telefones celulares.



No dia 6 de novembro, o mesmo grupo de extensão curricular da universidade estará na estação Carioca do metrô, participando da ação social Estação Carreiras. Em uma parceria desenvolvida com o Metrô Rio, os universitários vão oferecer três serviços. As pessoas serão orientadas a criarem e desenvolverem bons currículos profissionais, a como gerir uma MEI e a realizar um teste vocacional.