Cursos e oficinas das Naves do Conhecimento são gratuitosPatrick de Souza/SMCT

Publicado 29/10/2024 11:06

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT) está com inscrições abertas para mais de 5 mil vagas em diversos cursos e oficinas gratuitas nas Naves do Conhecimento para o mês de novembro. Os conteúdos disponibilizados nas aulas são nas áreas de tecnologia e empreendedorismo. As atividades serão realizadas no formato presencial e visam preparar jovens e adultos para um mercado de trabalho em crescente transformação.



Entre os cursos oferecidos estão: Desenvolvimento de Jogos, Fotografia, Excel, Informática Básica Sênior, Informática Teens, Introdução ao PowerPoint, Canva, Controle financeiro, Inteligência Artificial, Fundamentos em Modelagem e Impressão 3D, Digitação em Prática, Marketing Digital, dentre outros.