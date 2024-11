Black Friday é um dos momentos mais aguardados pelos consumidores - Reprodução

Publicado 02/11/2024 07:44

A Black Friday, um dos momentos mais aguardados pelos consumidores, está se aproximando. No entanto, o aumento das compras on-line também faz crescer os riscos de fraudes e golpes. De acordo com pesquisa da ClearSale, foram registradas, somente no Brasil, tentativas de fraude que somaram R$ 49 milhões durante o período em 2023. Entre os golpes mais comuns estão os links falsos, dados para pagamento com o Pix e invasão de contas.



Para garantir a segurança dos dados e transações, algumas práticas são fundamentais. Primeiramente, verifique se o site é confiável, confirmando o CNPJ. Desconfie de promoções excessivamente vantajosas e evite acessar links de ofertas recebidos por e-mail ou redes sociais. Priorize o uso de cartões de crédito virtuais ou sistemas de pagamento com segurança adicional.



“Esse período normalmente traz grandes oportunidades para os consumidores, seja para já adiantar os presentes de fim de ano ou até concretizar seus objetivos pessoais. Mas é preciso sempre estar atento aos riscos. Sabemos que a segurança dos dados e das transações deve ser prioridade. Seguir algumas dicas simples, como verificar a confiabilidade do site e desconfiar de promoções com preços muito baixos, já ajuda muito", afirma Claudia Lopes, Diretora Comercial e Marketing.



De acordo com levantamento da Confi, a previsão é que a Black Friday 2024 movimente cerca de R$ 9,3 bilhões no Brasil. Além disso, segundo dados da Neotrust, é esperado que o faturamento do varejo neste ano seja 9,1% superior ao de 2023.



Confira as dicas:



- Verifique a confiabilidade do site ou do aplicativo

- Confirme o CNPJ da empresa no site da Receita Federal

- Procure por selos de segurança, como o "https" no endereço do site e cadeados

- Pesquise a reputação da loja em sites como Reclame Aqui e Procon



Desconfie de ofertas 'imperdíveis'



- Se o preço estiver muito abaixo da média, desconfie

- Compare o preço em diferentes lojas antes de comprar

- Pesquise o histórico de preços do produto em sites comparadores



Cuidado com links suspeitos



- Não clique em links recebidos por e-mail ou redes sociais

- Acesse o site da loja diretamente pelo seu navegador

- Verifique se o link da página de pagamento é seguro (https)



Proteja seus dados



- Utilize senhas fortes e diferentes para cada site

- Ative a autenticação em duas etapas em suas contas

- Não compartilhe seus dados pessoais em sites ou redes sociais não confiáveis



Utilize métodos de pagamento seguros

- Dê preferência a cartões de crédito virtuais

- Evite fazer transferências bancárias diretas





Mantenha seus dispositivos atualizados



- Atualize o sistema operacional do seu computador e celular

- Mantenha seus softwares de segurança (antivírus) atualizados



Monitore suas contas



- Verifique extratos bancários e faturas de cartão de crédito regularmente

- Ative notificações de transações bancárias



Considere um seguro para transações on-line



- Essa camada extra de proteção pode te ajudar a se recuperar financeiramente em caso de fraudes.