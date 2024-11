Soluções adicionam conveniência e eficiência à jornada de pagamentos diários - Reprodução

Soluções adicionam conveniência e eficiência à jornada de pagamentos diáriosReprodução

Publicado 05/11/2024 15:37 | Atualizado 05/11/2024 15:38

São Paulo - O Google anuncia o lançamento do pix por aproximação. Muito esperada pelos usuários brasileiros, a integração permitirá que pagamentos pix sejam realizados aproximando o celular do terminal de pagamento, usando o recurso de NFC dos celulares, para as contas previamente integradas à Carteira do Google.

A solução, que foi desenvolvida em conjunto com a Rede Itaú e foi testada em terminais da marca, poderá ser adotada por quaisquer adquirentes do mercado que queiram oferecer a funcionalidade a seus clientes, foi apresentada em um evento no Google Brasil com a presença de Roberto Campos Neto, atual presidente da instituição.



"O pix é a transação mais popular entre os brasileiros. Ao adicionarmos a opção de pagar com o pix por aproximação à Carteira do Google, traremos mais conveniência e facilidade para os pagamentos em lojas físicas, impulsionando ainda mais o crescimento desse tipo de transação no país”, afirma Natacha Litvinov, Head de Parcerias de Pagamentos para a América Latina no Google.



Dados do Banco Central mostram que, somente em setembro último, mais de 5,5 bilhões de transações foram realizadas e R$ 2,4 trilhões foram movimentados. "Os números superlativos do pix demonstram a importância desse tipo de transação para inclusão financeira, inovação e concorrência nos serviços de pagamentos. Estamos contentes em disponibilizar ao mercado esta primeira solução de pagamento por aproximação", avalia Campos Neto.

"O Itaú investiu no pix desde o primeiro momento, especialmente por seu potencial de inovação e geração de valor para seus clientes. Agora, o pix por aproximação chega para transformar seu uso nas transações presenciais, com ganhos expressivos de experiência e segurança. Acreditamos muito no impacto que ele terá para lojistas e consumidores; por isso, desenvolvemos nas laranjinhas do Itaú uma solução que poderá ser utilizada por todos, independentemente de sua instituição financeira, alcançando o maior número de pessoas possível", afirma Angelo Russomanno, diretor de Pagamentos para Pessoa Jurídica do Itaú Unibanco.



Para fazer o pix por aproximação pela Carteira do Google, os usuários precisarão vincular previamente suas contas à Carteira do Google. Feito o vínculo de conta, ao fazer um pagamento, o consumidor deve desbloquear o celular, aproximar o celular com NFC embarcado da máquina do adquirente e seguir os passos do pagamento pix pela carteira. Após verificações seguindo o protocolo de segurança adotado pelo Open Finance, a transação será realizada.



Nas próximas semanas, os clientes do Itaú também terão a solução disponível na Carteira do Google. "O pix por aproximação trará ganhos relevantes para os nossos clientes, que poderão fazer pagamentos com rapidez e segurança, sem a necessidade de abrir seu app bancário – levando para as compras físicas uma experiência muito simplificada. Já estamos em processo de testes e nas próximas semanas os clientes Itaú poderão cadastrar sua conta e realizar pagamentos via Pix por aproximação, em mais um passo na longa história de inovações construída pelo banco", reforça Mario Miguel, diretor de Pagamentos para Pessoa Física do Itaú Unibanco.

O Itaú se junta aos bancos previamente integrados, C6 Bank e PicPay. Além do Pix por aproximação, o Google também lança a possibilidade de pagar com Pix pelo novo botão "Pagar com GPay" em aplicativos de e-commerce. O botão fica disponível através de um API para aplicativos que desejem disponibilizar esta opção, gerando ainda mais facilidade para os usuários, que podem concluir a transação com menos passos, com menos fricção e sem necessidade de sair do aplicativo.

Preview pix no Chrome



O Google expandirá a possibilidade de realizar transações pix para outras superfícies do Google Pay. Nos próximos meses, o plano é lançar o pix no Chrome, uma opção que permite que os usuários façam o checkout de pagamento no e-commerce durante a navegação com mais facilidade usando as contas pix, isso é, realizando as transações sem a necessidade de deixar o ambiente de pagamentos.



Mais segurança com o Modo Noturno



Para ampliar as camadas de segurança da Carteira do Google, a empresa anuncia o lançamento do Modo Noturno. Ao ativá-lo, não será possível fazer transações pix para contas pessoa física de favorecidos desconhecidos no período noturno, entre 20h e 6h. É possível habilitar o Modo Noturno no menu de configurações da carteira.