Aulas de capacitação profissional em TI começam no dia 9 de dezembro - Senac RJ/Divulgação

Publicado 05/11/2024 13:16

O Senac RJ e a Transfero, empresa que conecta os sistemas bancários, abrem novas turmas de qualificação profissional gratuita em Tecnologia da Informação para jovens, com chances de contratação. São 50 vagas disponíveis pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG) para os cursos de Programação Python, Inteligência Artificial (IA) e Projeto Web de Cripto.

As aulas começam em 9 de dezembro e serão de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, nas unidades Copacabana e Nova Iguaçu. Os inscritos nas novas turmas terão 400 horas de formação profissional nos laboratórios digitais do Senac RJ. Em sete meses, os alunos receberão, além do conteúdo técnico de cada curso, formação em habilidades digitais, comportamentais e educação financeira. Após a conclusão, os que se destacarem poderão ser contratados em suas novas áreas de atuação.Além dos cursos gratuitos, a iniciativa beneficia os jovens com bolsa e auxílio-transporte. Os candidatos precisam ser maiores de 18 anos e ter renda familiar per capita de até dois salários-mínimos. Para se candidatar, as inscrições já estão abertas e devem ser efetuadas pelo link relacionamento.rj.senac.br/forms/index.asp?id=10259