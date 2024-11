Camila Achutti fará palestra sobre o uso da inteligência artificial na criação e gerenciamento de conteúdo - Divulgação

Publicado 05/11/2024 12:11

A Cápsula — Centro de Inovação Senac RJ promove nesta quinta-feira, 7, às 16h, a palestra gratuita “Criação de Conteúdo e Otimização de Projetos Criativos com IA”, ministrada pela fundadora e CEO da Mastertech, Camila Achutti. A iniciativa tem parceria com o Sebrae Rio. A Cápsula – Centro de Inovação Senac RJ fica na Avenida Presidente Vargas, 62, no Centro.

A palestra "Criação de Conteúdo e Otimização de Projetos Criativos com IA" explora como a Inteligência Artificial pode ser utilizada para transformar a criação e gerenciamento de conteúdo, além de otimizar projetos em diversas indústrias da Economia Criativa. Com atividades e exemplos práticos, Camila demonstrará como a IA generativa pode aumentar a eficiência e estimular a inovação em projetos de design, audiovisual, comunicação e marketing, por exemplo. A palestra também propõe uma reflexão sobre a utilização dos recursos da IA sem terceirizar aquilo que é o diferencial do profissional criativo.



Camila Achutti é especialista em métodos ágeis, tecnologias emergentes e estratégias educacionais. Ministra palestras, aulas e faz parte de comitês consultivos de grandes empresas. Selecionada pela Forbes como um dos cinco talentos brasileiros em tecnologia com menos de 30 anos e como uma das 100 líderes de amanhã pela St. Gallen University. Em 2019, Camila virou quadrinho de Maurício de Souza representando as meninas na tecnologia no projeto #DonaDaRua. Há quatro anos, ela também representa o Brasil no Women20 (W20).