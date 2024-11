Atendimento é gratuito - Divulgação/MetrôRio

Atendimento é gratuitoDivulgação/MetrôRio

Publicado 05/11/2024 10:21 | Atualizado 05/11/2024 10:22

O MetrôRio, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-Rio), vai realizar um mutirão de atendimento para cadastrar estudantes para vagas de estágio e aprendizagem. A oferta é de 2.602 oportunidades para jovens de diversas áreas. A ação é gratuita e acontece nesta quarta-feira, 6, e quinta-feira, 7, na estação Carioca/Centro, das 7h às 15h, no mezanino do acesso B (Avenida Chile). A instituição também promoverá ainda um cadastramento para banco de talentos.

Os interessados devem apresentar apenas um documento com foto para completar o cadastro. São 1.580 vagas de estágio para estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior, a partir do segundo período da faculdade; e 1.022 vagas para Jovem Aprendiz. Durante os dois dias de ação no sistema metroviário, o CIEE Rio vai distribuir cartilhas com conteúdo profissional sobre vários temas, como currículo, inovação e carreiras.



As oportunidades abrangem as mais diversas áreas. Para estágio, os cursos com maior número de oportunidades são: Administrativa, Ensino médio, Jurídica, Contabilidade, Marketing, Informática, Comunicação, Construção Civil, Técnico em Elétrica e Eletrônica, Saúde, Gastronomia, Arquitetura e Urbanismo. Já para Jovem Aprendiz, as vagas são nas áreas Administrativa, Comércio e Varejo, Alimentação, Logística, Produção, Indústria da Carne, Turismo e hotelaria, Asseio e Conservação, Cumim, operador de caixa e vendedor.



Os candidatos a uma vaga de Jovem Aprendiz devem ter entre 14 e 24 anos incompletos e estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio. Para o programa de estágio, o estudante deve ter, no mínimo, 16 anos, e não há limite máximo de idade. No entanto, deve estar matriculado em uma instituição de ensino Médio, Técnico, Tecnológico ou Superior.



A ação faz parte do programa “CIEE em Movimento”, que tem como objetivo levar oportunidade e informação para estudantes que desejam investir na carreira. O CIEE é a maior ONG de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina.

Ação da UNISUAM auxilia na elaboração de currículos



Além do mutirão, na quarta-feira (6), das 9h às 17h, a UNISUAM, por meio do setor de Extensão Universitária e Carreiras, promoverá uma ação social voltada à capacitação profissional da população.

A Universidade oferecerá três serviços gratuitos aos participantes: orientação na criação e desenvolvimento de currículos profissionais, orientação na abertura e gestão de Microempreendimentos Individuais (MEI) e a realização de testes vocacionais.



Com a participação de cerca de 80 alunos, além de uma equipe de professores dos cursos de Recursos Humanos, Administração e Ciências Contábeis da UNISUAM, a ação de extensão vai oferecer aos passageiros do sistema metroviário conhecimentos fundamentais para se prepararem para o mercado de trabalho e empreenderem com maior segurança e confiança, com objetivo de gerar impacto positivo na sociedade.

A iniciativa da UNISUAM também está alinhada ao compromisso da universidade com ações de Responsabilidade Social, proporcionando aos alunos a oportunidade de desenvolver habilidades essenciais para um bom desempenho profissional.

A iniciativa, faz parte do projeto Estação Carreira e está alinhada aos compromissos da concessionária com o tema responsabilidade social, um dos pilares da agenda ESG (Ambiental, Social e Governança), em busca de gerar impactos cada vez mais positivos às comunidades no entorno das estações do metrô do Rio de Janeiro.



Serviço



- Estação Carreira do MetrôRio



- Mutirão do CIEE Rio no sistema metroviário:



- Local: no mezanino próximo ao acesso C (Convento) na estação Carioca/Centro



- Data: quarta e quinta-feira (6 e 7/11)



-Horário: 7h às 15h



Ação da UNISUAM



- Local: no mezanino próximo ao acesso C (Convento) na estação Carioca/Centro



- Data: quarta-feira (6/11)



- Horário: 9h às 17h