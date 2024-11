Vagas de emprego contemplam candidatos sem experiência - Arquivo/Agência Brasil

Vagas de emprego contemplam candidatos sem experiênciaArquivo/Agência Brasil

Publicado 04/11/2024 18:13

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com, ao menos, sete mil oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade nesta semana. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, pelo menos duas mil são de estágio e Jovem Aprendiz.

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), anunciou nesta segunda-feira (4) 2.274 novas vagas de emprego. Destas, 748 oportunidades são para pessoas com deficiência.

Entre os destaques, 50 vagas para atendentes de restaurantes em Jacarepaguá. Já para quem tem Ensino Superior, são oferecidas esta semana dez oportunidades para advogado pleno, com seis meses de experiência na área. Também há vagas para instalador fotovoltaico (5), chefe de prevenção de perdas (10), auxiliar de açougue (30), padeiro (10), auxiliar de reposição logística (20), costureira (10), entre outras. As duas últimas são destinadas a PCDs.

Há oportunidades para alunos das graduações em Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Gastronomia, Publicidade e Propaganda, Farmácia, Psicologia, Direito, Tecnologia da Informação e Turismo e dos cursos técnicos em Informática e Eletrônica, em diversas regiões da cidade.

Interessados em cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem fazer isso pela internet, no link: https://bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTERJ

Oceânica

A Oceânica, líder brasileira em integridade de ativos de óleo e gás, está em busca de 400 profissionais para preenchimento de vagas em diferentes níveis, desde jovem aprendiz até profissionais seniores de áreas técnicas.

Com salários competitivos e benefícios, a Oceânica possui 79 vagas para início imediato nos seguintes cargos: analista de rh (1); marinheiro de máquina (6), Operador de Posicionamento Dinâmico (sigla em inglês: DPO) (8), subchefe de máquina (8), eletricista marítimo (8), operador de ROV pleno (6), operador de ROV sênior (20), supervisor de ROV pleno (6) e supervisor de ROV sênior (16). As vagas offshore são para trabalhar nas 16 embarcações da Oceânica ou prestação de serviço em embarcações de terceiros ou nas plataformas dos clientes. Além disso, a empresa está recrutando para vagas onshore em suas bases localizadas em Niterói, Rio das Ostras, Barra da Tijuca e Macaé.

Mais informações sobre o processo seletivo e vagas nas redes sociais da empresa: https://www.instagram.com/oceanica.engenharia

Programa Mudar de Vida

O Programa Mudar de Vida acaba de anunciar novas vagas voltadas para pessoas com deficiência e dependentes químicos em cumprimento de pena nos regimes aberto e semiaberto, assim como para seus familiares. A iniciativa visa oferecer oportunidades de qualificação profissional e inclusão, promovendo a reintegração social e econômica dessa população. Não há limite de vagas.

O programa oferece cursos voltados ao mercado de trabalho, como empreendedorismo, E-commerce. Na oportunidade, haverá a estratégia do uso de oficinas como de trancista, barbeiro e designer de sobrancelhas como possibilidade de empreender. A expectativa é que, além de possibilitar uma nova fonte de renda, esses cursos incentivem o empreendedorismo e o crescimento profissional dos participantes. Segundo a coordenação do projeto, a variedade de formações atende demandas reais do mercado e possibilita que os participantes escolham áreas de atuação conforme seus interesses e habilidades.

As inscrições já estão abertas. Interessados podem obter mais informações e realizar a matrícula pelo telefone (21) 3527-3952.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 825 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (103), ciências contábeis (33) e economia (7). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 76 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 82 no total e também 2 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 141 vagas. Sendo técnico em administração (40) e técnico em eletrônica (13). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.

As vagas para contratação CLT somam 12 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (6) e superior (5).

Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1797 oportunidades de estágio, sendo 709 para ensino superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa, são 26 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (21), Comunicação (1), Direito (3) e Elétrica-Eletrônica (1).



Em Campos, são 12 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (7), Design (1), Direito (1), Engenharia de Produção (1), Marketing (1) e Pedagogia (1).



Em Duque de Caxias, são 11 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (6), Construção Civil (1), Engenharia de Produção (1), Marketing (1), Pedagogia (1) e Produção Mecânica (1).



Em Macaé, são 23 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (15), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (2), Construção Civil (1), Gastronomia (1) e Produção Mecânica (3).



Em Niterói, são 69 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (25), Arquitetura e Urbanismo (1), Biologia (1), Comunicação (2), Construção Civil (2), Contabilidade (3), Direito (6), Elétrica-Eletrônica (1), Enfermagem (2), Engenharia de Produção (1), Informática (6), Marketing (2), Meio Ambiente (10), Nutrição (1), Pedagogia (6), Produção Mecânica (1) e Transportes (2).



Em Nova Friburgo, são sete oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (5), Comunicação (1) e Engenharia de Produção (1).



Em Nova Iguaçu, são nove oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (2), Construção Civil (2), Engenharia de Produção (2), Licenciatura (1) e Marketing (1).



Em Petrópolis, são 35 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (10), Construção Civil (1), Contabilidade (4), Direito (1), Engenharia de Produção (1), Esportes (2), Informática (1), Letras (1) e Pedagogia (15).



Em Resende, são dez oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (3), Comunicação (2), Construção Civil (2), Direito (1), Indústria (1) e Meio Ambiente (1).



No Rio de Janeiro, são 504 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (298), Agropecuária (2), Arquitetura e Urbanismo (4), Biblioteconomia (2), Comércio Exterior (2), Comunicação (15), Construção Civil (19), Contabilidade (27), Design (7), Direito (49), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (9), Enfermagem (1), Engenharia de Produção (11), Esportes (4), Fisioterapia (4), Gastronomia (7), Informática (19), Letras (13), Licenciatura (2), Marketing (21), Nutrição (3), Pedagogia (9), Produção Mecânica (3), Química (2), Social (1), Telecomunicações (1), Transportes (1) e Turismo/Lazer (2).



Em Três Rios, é uma oportunidade na área de Administração.



Em Teresópolis, são duas oportunidades na área de Administração.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 1088 vagas.

Em Barra Mansa, são 30 oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (9), Ensino Médio (19), Técnico em Administração (1) e Técnico em Mecânica (1).



Em Campos, são 21 oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (5), Ensino Médio (10), Técnico em Administração (5) e Técnico em Agropecuária (1).



Em Duque de Caxias, são 45 oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (38), Ensino Médio (5), Técnico em Administração (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Macaé, são 60 oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (48), Ensino Médio (11) e Técnico em Administração (1).



Em Niterói, são 71 oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (39), Ensino Médio (30), Técnico em Elétrica-Eletrônica (1) e Técnico em Enfermagem (1).



Em Nova Friburgo, são 14 oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (8), Ensino Médio (5) e Técnico em Segurança (1).



Em Nova Iguaçu, são 27 oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (20), Ensino Médio (4), Técnico em Administração (2) e Técnico em Mecânica (1).



Em Petrópolis, são 27 oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (18) e Ensino Médio (9).



Em Resende, são oito oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (7) e Ensino Médio (1).



No Rio de Janeiro, são 784 oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (507), Ensino Médio (208), Técnico em Administração (18), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (19), Técnico em Enfermagem (3), Técnico em Estética (1), Técnico em Indústria (5), Técnico em Informática (5), Técnico em Marketing (1), Técnico em Mecânica (4), Técnico em Meio Ambiente (3), Técnico em Odontologia (1), Técnico em Química (2) e Técnico em Segurança (3).



Em Três Rios, são duas oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (1) e Técnico em Informática (1).



Em Teresópolis, é uma oportunidade na área de Aprendiz.



Setrab

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) disponibiliza 1.621 vagas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, através dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

A Região Metropolitana oferece de três a quatrosalários mínimos(R$ 4.236 a R$ 5.648) para as posições de arrumador de serviços domésticos, babá e cozinheiro, que exigem experiência anterior e o Ensino Fundamental. Na mesma região, e com remuneração de até R$ 2.824, há 14 oportunidades para auxiliar de garçom, em Ipanema; 54 para estoquista, em Copacabana, Jacarepaguá, Méier, Tijuca e São Gonçalo; e 20 para fiscal de loja, na Freguesia. Para pessoas com deficiência (PcD), são 104 vagas para diferentes funções e salários.



No Norte Fluminense, existe uma oportunidade como auxiliar de mecânico de automóvel, exclusiva para PcD, para a cidade de Campos dos Goytacazes, com exigência do Ensino Médio completo e experiência anterior.

Na Serra, as 198 ofertas de emprego estão distribuídas em diferentes bairros da cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos, para funções como as de açougueiro, balconista, lavadeiro e pedreiro. Também há salários de R$ 4.236 para analista de marketing, em São Pedro, e para mecânico de motor a diesel e motorista de caminhão tanque, na Várzea.

Já no Médio Paraíba, são oferecidas 30 oportunidades como babá, caseiro, padeiro e repositor de mercadorias. O salário médio é de R$ 1.412.