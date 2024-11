Compras públicas são oportunidade de negócios para pequenas empresas - Reprodução

Publicado 05/11/2024 12:21

Mapear as oportunidades de negócios para as micro e pequenas empresas é o foco de atuação da Firjan da Pequena Empresa (Firjan_PEQ), que lançou o estudo "Compras Governamentais: grandes oportunidades para pequenas empresas". De acordo com a análise, foram identificadas R$ 8 bilhões em oportunidades de negócios para a indústria e o encadeamento produtivo no Rio de Janeiro, em 2023. Desse montante, R$ 89 milhões foram exclusivos para MPEs, o que pode ser considerado um potencial de crescimento para esse mercado. Esse é um cenário muito positivo para o mercado no Rio, onde esse segmento é responsável por 60% dos empregos gerados e por 92% dos empreendimentos.

O estudo abre o olhar dos empresários para um novo momento de oportunidades, em que o governo federal intensificará o volume de contratações públicas para a execução das ações previstas na Nova Indústria Brasil – NIB. O programa prevê o fortalecimento da indústria por meio dos processos de compras governamentais. No Brasil, esse mercado responde por 12,5% do PIB, fatia equivalente ao de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Para o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, esse é um mercado de grande potencial “e precisa ser melhor aproveitado, especialmente pelas micro e pequenas empresas que podem encontrar uma gama de oportunidades. Estamos em constante atuação para melhorar os processos relativos a compras públicas, que ampliam as chances de novos negócios”, destacou.

Oportunidade ainda pouco exploradas

Nesse cenário, o estudo enfatiza os entraves existentes no processo de compras públicas, que apesar de possuir efeito multiplicador na geração de empregos, renda e arrecadação, ainda é pouco explorado. A análise aponta que o principal motivo para a pouca adesão das empresas às licitações é o receio de não receber ou ter o pagamento pelo produto ou serviço prestado com muito atraso.

Para a Firjan, o estímulo às pequenas empresas para se tornarem fornecedoras é um importante instrumento de política pública. Em 2023, se as compras governamentais exclusivas para MPEs tivessem sido integralmente absorvidas por pequenos negócios fluminenses, o impacto econômico teria sido de R$ 129,6 milhões. Esse valor supera o orçamento do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo orientado para Empreendedores, da ordem de R$ 127,4 milhões.