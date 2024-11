Grupo foi idealizado em setembro, e deve divulgar o relatório final em março do ano que vem - Reprodução

Publicado 05/11/2024 21:17

São Paulo - O governo instalou na segunda-feira, 4, um grupo de trabalho que discutirá alternativas para reduzir o spread bancário - diferença entre quanto o banco paga ao investidor e quanto cobra do tomador de crédito. Participam do grupo membros do governo e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

A coordenação política é do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) da Presidência da República, enquanto a coordenação técnica é do Ministério da Fazenda. "Estamos aqui para construirmos uma agenda de trabalho sobre como atacar as variáveis que mais pesam na composição do spread bancário", disse o presidente da Febraban, Isaac Sidney, na solenidade de instalação do GT. "Estamos convencidos de que uma queda efetiva do nível dos spreads bancários passa, necessariamente, pela redução dos custos da intermediação."

O grupo foi idealizado em setembro, e deve divulgar o relatório final em março do ano que vem.