Black Friday 2024 ocorre no próximo dia 29 de novembroPaulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 10/11/2024 05:00

Novembro é um mês aguardado com expectativa pelos consumidores, que esperam aproveitar as promoções da Black Friday. Nesse período, é fundamental ficar atento e monitorar os preços para evitar cair em golpes. Segundo o Buscapé, plataforma de comparação de produtos e compras on-line, a menos de um mês da Black Friday, muitos produtos já subiram de valor, gerando dúvidas sobre a validade das promoções.

Entre os itens que apresentam alta, destacam-se as categorias de tênis, com um aumento de 36% no preço mediano, geladeira (+13%), ar condicionado (+7%), fogão (+4%), lavadora de roupas (+3%), micro-ondas (+2%), tablet (+2%), console de videogame (+1%) e tv (+1%). Já as categorias de notebook, celular e smartphone registraram queda de 3%.

Uma pesquisa recente realizada pela Wake, empresa que oferece soluções digitais para o varejo e a indústria, em parceria com o Opinion Box, revela os produtos mais desejados pelos consumidores. De acordo com os dados, 60% dos entrevistados destacaram itens variados como os mais procurados, incluindo produtos de casa e decoração, alimentos e bebidas, beleza e cosméticos, além de moda e acessórios. Os eletrodomésticos representam 20%, enquanto os eletrônicos e itens de informática aparecem com 17,9%.

O Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) ouviram 250 lojistas, e apontam que 95% do comércio carioca participará da Black Friday. A exemplo do ano passado, o número de lojas que irão fazer promoções se mantém alto, acima de 90%. Para as compras, 55% dos consumidores utilizarão o cartão de crédito, principalmente com pagamentos parcelados, que representam 66% das transações, enquanto 45% optam pelo cartão de débito.

“Em um momento em que indicadores se mostram aquecidos, com o volume de vendas, mercado de trabalho e renda, as promoções da Black Friday também podem servir como uma amostra, uma prévia para o consumo de dezembro, dependendo do segmento, quando se espera que uma boa parcela do 13º salário seja convertida em compras de Natal”, afirma Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio.

Esquenta Black Friday 2024

Embora a Black Friday aconteça oficialmente no dia 29, muitas lojas aproveitam o mês para antecipar as promoções. Por conta do adiantamento da data, O DIA separou algumas opções para ajudar os leitores a escolherem o que comprar nesse mês.

Se você está em busca de uma geladeira nova, a Brastemp está com um preço especial. A Frost Free Inverse de 588 litros, na cor branca com Smart Bar , está R$ 4.699,00 no Pix ou à vista no cartão. O valor pode ser dividido em até 12x sem juros.

Para quem deseja mais praticidade na rotina da cozinha, o KaBuM! tem uma oferta para você. O Robô aspirador de pó smart 100 está na promoção por R$ 499,90 no pix. Em caso de parcelamento, o valor sai por R$ 588,12 em até 12x sem juros de R$ 49,01.

Ainda entre os eletrodomésticos de cozinha, o forno micro-ondas Electrolux de 31 litros, na cor branca e com painel integrado , está disponível na loja online por R$ 549,00, ou pode ser parcelado em até 9x sem juros de R$ 61,00.

Para quem esperou a data para comprar uma televisão, as promoções do esquenta Black Friday já estão disponíveis. A smart tv 4k de 65 polegadas da LG está na promoção por R$ 3.099,00 no pix no site da Magazina Luiza, ou por R$ 3.645,88 em até 10x de R$ 364,59.

As ofertas também atendem quem procura um laptop para trabalhar ou estudar. O notebook Samsung Galaxy Book2 , com processador Intel Core i7-1255U, está por R$ 3.599,00 no PIX, ou por R$ 3.748,96 à vista, ou ainda em até 6x de R$ 624,82 sem juros no cartão.

Se você quer um computador para jogos, a Magazine Luiza está com a promoção do notebook gamer Acer Nitro por R$ 3.851,10 no PIX, ou por R$ 4.279,00 em 10x de R$ 427,90 sem juros.

Para quem prefere as lojas físicas, a Tele Rio preparou uma variedade de ofertas para o esquenta da Black Friday. As ofertas são válidas até o dia 13 de novembro.

A Smart TV Android de 55 polegadas da Aiwa, de R$ 2.929,90, está por R$ 2.499,90 e pode ser parcelada em 15x sem juros de R$ 166,66.

Para quem está em busca de um smartphone novo, o A15 da Samsung, de R$ 1.349,90, está na promoção por R$ 1.099,90, ou em 15x sem juros de R$ 73,32.

Uma das queridinhas de quem cozinha também está em oferta: a air fryer da Midea, preta, de 4L, está por R$ 199,90, ou 3x de R$ 66,64. Seu preço original na loja é de R$ 249,90. Também estão em promoção: um refrigerador Frost Free de 347L da Midea, de R$ 3.199,90, por R$ 2.799,90, ou em 15x sem juros de R$ 186,66; e um fogão Brastemp Automático de inox com quatro bocas, de R$ 1.599,90, por R$ 1.299,90, em 15x de R$ 86,66.

A caixa amplificadora de 2500W da Philco está com uma redução de R$ 300,00, passando de R$ 2.599,90 para R$ 2.299,90. O pagamento também pode ser feito em 15x de R$ 153,33 sem juros.

* Os preços das lojas on-line foram consultados em 6 de novembro e consideram apenas produtos com histórico de queda de preço, conforme indicado pela plataforma Buscapé.

Procon-RJ multa estabelecimentos

O Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) e a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) notificaram na terça-feira (5), três grandes estabelecimentos on-line por estarem divulgando publicidade enganosa e descumprimento da oferta em seus sites. As gigantes do varejo Casas Bahia, Casa e Vídeo e Ponto Frio deverão apresentar defesa sobre as práticas irregulares em até 15 dias, sob pena de multa.

Na Casas Bahia, os fiscais identificaram descumprimento de oferta, já que a publicidade anuncia produtos com até 30% de desconto, mas o maior percentual de abatimento encontrado foi de 23%.

Já na Casa e Vídeo, os agentes verificaram uma piscina de 15000 litros sendo vendida “de R$ 399,90 por R$ 399,90 no Pix”, o que classificaram como publicidade enganosa, já que o consumidor é atraído por uma suposta promoção que não existe.

Por fim, o site do Ponto Frio anuncia, em sua página principal, o desconto de 5% com o cupom "ESQUENTA", no campo indicado na hora do pagamento. Porém, ao simular uma compra de um celular Samsung com a indicação de tal desconto na oferta, os fiscais identificaram que o abatimento não foi aplicado quando selecionada a modalidade de pagamento via Pix. Ficou constatado que a informação não foi divulgada de forma clara e precisa ao consumidor, assim como induzia o mesmo ao erro, ao pensar que poderá ter o desconto promocional independente da forma de pagamento, configurando publicidade enganosa.

Dicas para não cair em golpes

Se você já sabe o que quer comprar na data, ou pretende ficar de olho nas promoções, é importante seguir algumas dicas para não cair em golpes. A Sedcon e o Procon-RJ disponibilizam dicas aos leitores do O DIA para que as compras sejam feitas de forma consciente e segura.

Pesquise antes: O consumidor deve ter em mente os produtos que deseja adquirir na Black Friday e acompanhar seus preços antes do evento, para que confirme se as promoções indicadas são reais. Essas pesquisas podem ser realizadas, até mesmo, através de ferramentas disponíveis em sites de comparação de valores.

Evite impulsos: Analise se o valor do produto se encaixa no seu orçamento antes de comprar.

Atente-se ao prazo de entrega: O Código de Defesa do Consumidor (CDC) não determina um prazo máximo para a entrega de mercadorias, mas é seu direito que o fornecedor informe em quanto tempo ela será feita. Se o prazo não for cumprido, o consumidor pode escolher: exigir a entrega imediata do produto; aceitar outro produto equivalente; ou cancelar o pedido e receber o dinheiro de volta, incluindo o valor do frete.

Direito de arrependimento: Para compras on-line, o consumidor pode desistir em até sete dias após o recebimento do produto ou serviço. Nesse caso, ele terá direito a receber de volta todos os valores pagos (incluindo o valor do frete).

Nota fiscal: A empresa deverá emitir nota fiscal sempre que for realizada a venda de produtos ou contratação de serviços. Se o vendedor se recusar a entregar a nota fiscal, denuncie.

Trocas: A troca de produtos comprados no estabelecimento comercial é uma facilidade oferecida pelo fornecedor. Por isso é importante conhecer a políticas de troca do estabelecimento. Caso o produto apresente algum problema, entre em contato com o fornecedor, que deve realizar o reparo em até 30 dias. Se o produto for essencial, esse prazo não se aplica, e o consumidor pode optar imediatamente pela troca do produto por um novo, o abatimento proporcional do preço, ou a devolução do valor pago, corrigido monetariamente.

É importante ficar atento à reputação das lojas online e às ofertas enviadas por e-mail, que podem ser tentativas de golpe. Preços extremamente baixos também merecem cuidado, pois podem ser enganosos. Alguns golpistas criam sites semelhantes aos das grandes lojas, por isso é essencial verificar a URL e ficar atento a possíveis erros de ortografia ou letras duplicadas.

Caso ocorra alguma irregularidade, a denúncia pode ser feita pelo WhatsApp do Procon-RJ: (21) 98104-5445 ou (21) 97915-4700 ou através do “Fala Consumidor”, canal de denúncias da Sedcom, pelo do WhatsApp: (21)99336-4848, telefone: 0800-2020143 ou e-mail: atendimento@sedcon.rj.gov.br, tanto para lojas físicas quanto virtuais.

* Matéria da Repórter Alexia Gomes