Ministro da Agricultura, Carlos FávaroPedro França/Agência Senado

Publicado 07/11/2024 12:53

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta quarta-feira, 6, que o Brasil tem de respeitar a posição mais protecionista do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump , mas que não deve ficar refém dessa relação.

"Ele fez uma campanha numa plataforma mais protecionista. Queremos ter relações comerciais com toda a América do Sul, com os Estados Unidos, com a Europa, mas também não precisamos ficar reféns dessa situação. O fortalecimento do Brics e o fortalecimento dos países do Sul Global são fundamentais para ampliarmos as nossas negociações", disse Fávaro a jornalistas no Uruguai, onde cumpriu agenda.



Ele afirmou ter "quase convicção" de que algumas declarações e posições de Trump tendem a ficar restritas ao período eleitoral. "A eleição talvez se exacerbe algumas manifestações, mas a realidade governando é outra. Por isso, eu tenho certeza que os Estados Unidos continuarão tendo um protagonismo importante para o mundo, para a América Latina, para a Ásia e para o Oriente Médio na nova gestão de Donald Trump", observou.



Para Fávaro, uma ampliação das relações diplomáticas e comerciais do Brasil com os países do Sul Global "supera qualquer protecionismo" a ser adotado por outros países. "Neste Sul Global, temos grande densidade populacional com Índia, China, Japão, toda a Ásia, além de todo o Oriente Médio com países com muitos recursos. E temos a América do Sul com grande densidade populacional e países bem estabilizados", ponderou o ministro.



Diálogo com UE



O ministro Fávaro, voltou a afirmar que vê necessidade de a União Europeia (UE) "despertar" para maior diálogo com países de fora do bloco. "O tempo dos países colonizadores ficou para trás Nós queremos ter uma excelente relação com a comunidade europeia, defendemos a formalização do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, mas que isso seja feito de forma respeitosa e que garanta a soberania de todos os países", disse.



Para o ministro, tanto no acordo entre os blocos quanto em outras políticas públicas medidas unilaterais e de transgressão da soberania nacional não serão bem-sucedidas.

"Vejo com bons olhos a manifestação positiva da Unidade Europeia em voltar a discutir o tema da lei antidesmatamento, uma legislação aprovada de forma unilateral, desrespeitosa e transgredindo a soberania dos nossos países", criticou Favaro. "Mas só o fato de eles concordarem em rediscutir é a consciência de que avançaram demais", acrescentou.



O Brasil, apoiado pelos demais países da América do Sul, pediu à Comissão Europeia a prorrogação e revisão da nova lei ambiental do bloco, que proíbe a importação de commodities ligadas a desmatamento a partir de dezembro de 2020. O adiamento da entrada em vigor da lei, previsto para 31 de dezembro, depende ainda da validação do Conselho e do Parlamento Europeu.



Fávaro afirmou que a contrariedade do Brasil em relação à lei europeia não se deve "à falta de respeito ao meio ambiente ou práticas sustentáveis na produção". "Queremos e já estamos com várias políticas de boas práticas de sustentabilidade em todos os nossos países (da América do Sul), mas queremos discutir com eles sentados à mesa e não sendo de cima para baixo, de forma unilateral", ponderou.