Escola Light será realizada no Rio e conta com a parceria do Colégio 1º de Maio - Divulgação

Publicado 07/11/2024 09:32

Rio - A Light está com 160 vagas abertas para cursos, gratuitos e completos, de formação de Eletricistas (80) e Analistas de Dados (80). Os interessados podem se inscrever até a próxima terça-feira, 12, pela internet

A Escola Light será realizada no Rio de Janeiro e conta com a parceria do Colégio 1º de Maio, no Maracanã, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O recém-lançado projeto dará direito a vale-transporte e lanche para os alunos.

Os participantes que concluírem os cursos estarão capacitados para atuarem no mercado de trabalho e poderão ser contratados para trabalhar na Distribuidora.



As primeiras turmas, destinadas ao curso de formação de eletricistas e analista de dados, começam os estudos no dia 13 de janeiro, com aulas à noite, das 18h às 22h.



Para o curso de eletricista, serão três meses (208h) de formação, em que os alunos receberão treinamento de Eletricidade Básica, NR-10, NR-35, NR33 e manobra em rede aérea. A etapa teórica será ministrada no Colégio 1º de maio. Já o módulo prático acontecerá em unidades da Light, onde os alunos vão treinar a execução de serviços de campo.



Já as turmas destinadas à análise de dados receberão treinamentos de Excel e Power BI (interpretação e elaboração de gráficos, tabelas e sistemas) em salas de aula dos Centros de Treinamento do SENAI. A carga horária é de 40 dias úteis (160h).



A iniciativa surge como uma ampliação do curso para formação de eletricistas da Light que formou 14 profissionais, no período de outubro de 2023 a fevereiro deste ano, todos contratados pela Light, após a formação.



“A Light é uma empresa que busca contribuir diretamente com o desenvolvimento socioeconômico do Rio. E oferecer formação e oportunidades é um bom caminho para isso. Através da Escola Light, vamos disponibilizar diversas turmas ao longo do próximo ano, e disponibilizaremos vagas exclusivas para mulheres”, explica Adriana Queiroz, Gerente de Gente e Cultura da Light.



Formada pelo curso de eletricistas da Light e contratada pela empresa, Beatriz Cavallini fala sobre sua experiência e a oportunidade de atuar no setor elétrico.



"A Light abriu as portas para minha carreira como eletricista, oferecendo uma formação de qualidade e gratuita. Hoje, trabalho com orgulho na empresa, atuando em uma área tradicionalmente masculina. Nós, mulheres, estamos conquistando o nosso espaço. É gratificante fazer parte de uma empresa que valoriza a diversidade e me permite construir uma carreira sólida”, destaca Beatriz Cavalini.

