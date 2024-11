As inscrições para o curso de gastronomia devem ser feitas pela internet - Senac/Divulgação

Publicado 06/11/2024 11:20

A unidade Senac RJ em Campo Grande, na Zona Oeste carioca, lança dois novos cursos para quem busca qualificação profissional na área de gastronomia: Ajudante de Cozinha e Cozinha Profissional: técnicas clássicas, com início a partir deste mês de novembro. Para conhecer as especialidades, a unidade oferece duas turmas gratuitas do minicurso de degustação “Conhecendo o dia a dia de uma cozinha profissional”, na próxima quarta-feira, 13. Há opções de turmas pela manhã e à noite.



No curso Ajudante de Cozinha, o aluno aprenderá técnicas de preparo para uma variedade de alimentos, além de desenvolver habilidades interpessoais essenciais, como atender o cliente com atenção, gentileza e empatia, comunicar-se, de forma clara e colaborar em equipe com foco em resultados. Ao longo das aulas, irá dominar a preparação de caldos básicos, saladas, guarnições, sopas, sanduíches, lanches, salgados, proteínas, além de molhos frios e quentes. Este curso é indicado para quem não tem experiência prévia na cozinha e quer dar o primeiro passo para inserção no mercado profissional.



Já o curso Cozinha Profissional: técnicas clássicas ensinará métodos importantes de congelamento, ficha técnica, massas e molhos, acompanhamentos, preparos de proteínas e sobremesas do dia a dia. Desenvolve, também, habilidades de trabalho em equipe, o que é um diferencial cada vez mais valorizado no mercado de alimentação.



As aulas do Senac RJ são 100% práticas, baseadas em contextos e desafios reais, que possibilitam a troca de experiências para o mercado profissional. O aluno que optar por cursar as duas habilidades terá, além do certificado de conclusão de cada um dos dois cursos, uma certificação adicional — a de Cozinheiro Senac.