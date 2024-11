Lei Rouanet visa democratizar o acesso à cultura por meio de parcerias com o setor privado - Reprodução/Governo

Publicado 06/11/2024 18:25

A Ação da Cidadania, através do FormAção Ação da Cidadania e Shell, está com inscrições abertas para o workshop gratuito “Cultura em Ação: a Lei de Incentivo à Cultura para viabilizar projetos culturais”, que vai abordar os principais aspectos da Lei Rouanet para impulsionar projetos culturais. O evento acontece neste sábado, 9, a partir das 8h30, na sede nacional da ONG, na Gamboa.

Mariana Rodrigues, gerente de Produção da Baluarte Cultura, ministrará o workshop, explicando o funcionamento desta política pública que visa democratizar a cultura. Alguns conteúdos da Lei Rouanet também serão desmistificados, assim como a atual Instrução Normativa que orienta a aplicação. Rodrigues é responsável por processos de inscrições da empresa em leis de incentivo e editais de projetos nas áreas de música, educação, literatura, artes cênicas e museu.Ao longo do ano, o projeto FormAção Ação da Cidadania e Shell vem capacitando 220 moradores do Rio de Janeiro que vivem em vulnerabilidade social para trabalharem com arte e audiovisual. Desde 2023, quando a Ação da Cidadania completou 30 anos, uma série de atividades culturais vêm sendo desenvolvidas ou apoiadas pela entidade. A iniciativa tem patrocínio master da Shell e apoio do Governo Federal. A sede nacional da Ação da Cidadania fica na Rua da Gamboa 246, no bairro da Gamboa. As inscrições podem ser realizadas no site www.acaodacidadania.org.br/formacao