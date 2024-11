Fernando Haddad foi perguntado sobre o pacote de corte de gastos - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 07/11/2024 16:25

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou na tarde desta quinta-feira, 7, a sede da pasta, em Brasília, sem falar com a imprensa. Indagado por jornalistas sobre a possibilidade de o pacote de corte de gastos ser divulgado hoje, respondeu: "Nós estamos indo para uma reunião agora."

Haddad é aguardado para continuar uma reunião, iniciada pela manhã, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros ministros.

Eles debateram o pacote de corte de gastos no Palácio do Planalto. Entre os presentes, estavam os ministros da Casa Civil, Rui Costa; do Planejamento, Simone Tebet; da Gestão, Esther Dweck; da Educação, Camilo Santana; e do Trabalho, Luiz Marinho.