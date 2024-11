Black Friday 2024 ocorre no próximo dia 29 de novembro - Paulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 08/11/2024 15:32 | Atualizado 08/11/2024 15:43

O investimento dos consumidores previsto para a Black Friday de 2024 deve ser maior do que no ano passado: 27% pretendem gastar mais de R$ 1 mil, segundo pesquisa realizada pela OLX, maior marketplace de classificados de produtos usados do Brasil. Na última edição, 79% fizeram compras. Dentre esses, 25% gastou em média entre R$100 e R$300.



“Os números sinalizam um aumento da expectativa do consumidor em torno de promoções e bons negócios na Black Friday. Em 2023, 73% acreditavam em valores melhores na data. Neste ano, esse número subiu para 79%. Esse otimismo se reflete também para aqueles que vendem itens que não usam mais para juntar uma renda extra. Dentre os entrevistados, 28% afirmam desapegar na Black Friday. Na pesquisa do ano passado eram 23%”, comenta Flávio Passos, VP de Autos e Bens de Consumo do Grupo OLX.

Há aproximadamente um mês para a Black Friday, cerca de 82% dos que têm a intenção de fazer compras na data já iniciaram algum planejamento para a edição deste ano, que acontecerá no próximo dia 29 de novembro. Cerca de um terço (30%) afirma ainda que começa a pesquisar produtos com três meses de antecedência.



Mais da metade (52%) têm o hábito de instalar aplicativos das marcas de interesse. Pesquisa de produto (49%), acompanhamento de preços (49%) e a criação de reserva financeira (41%) também estão entre os principais preparativos.



O estudo aponta que 93% costumam aproveitar as promoções da data, e que itens das categorias de eletrônicos (68%), eletrodomésticos (67%) e roupas (65%) são os mais procurados e os que mais geram expectativa por descontos.



O que as pessoas vendem na Black Friday?



A pesquisa identificou que o Nordeste é a região com o maior número de vendedores na Black Friday, com 36% dos respondentes, enquanto o Sudeste conta com 28%, Norte e Sul com 21% cada e Centro-Oeste com 20%.. E que 38% do total pretendem vender na data em questão.



O estudo mostrou ainda que as categorias mais desejadas para compra são também as mais vendidas por quem desapegou recentemente: roupas (57%), eletrônicos e celulares (50%) estão no topo dos produtos mais comercializados pelos entrevistados.

O que as pessoas querem comprar na Black Friday?



Os eletrônicos são os itens mais desejados, considerados por 62% dos entrevistados, já 56% querem adquirir roupas, enquanto 55% olha para os eletrodomésticos. As respostas seguem a mesma tendência de consumo do ano passado.

A possibilidade de economizar dinheiro (59%), ter acesso a maiores descontos (56%) e a promoções exclusivas da data (55%) são os principais atrativos da data, assim como frete grátis (51%) e maior variedade de produtos (50%).



Pix e e-commerces em alta



Com 78% das escolhas, o pix ultrapassou o cartão de crédito (71%) como meio de pagamento favorito para compras, invertendo o cenário do ano passado.

Sites e aplicativos são os canais favoritos para a pesquisa de produtos para a Black Friday, com 71% da preferência. Já as plataformas de classificados online vêm na sequência, com 51% das respostas, o mesmo percentual das lojas físicas.



Na hora de efetivar a compra, o e-commerce é escolhido por 53%, enquanto os estabelecimentos físicos por 24%.

Compra de usados na Black Friday



Cerca de 60% dos entrevistados consideram a compra de itens usados na Black Friday, sendo eletrodomésticos (42%), videogames e computadores (41%), celulares (40%) e móveis (40%) os mais cotados.

A pesquisa quantitativa online foi realizada por meio de questionário online entre os dias 30 de setembro de 2024 e 03 de outubro de 2024. As respostas foram coletadas por meio da plataforma OLX, e totalizaram amostra de 500 pessoas que têm a intenção de comprar produtos na Black Friday de 2024 e que já efetuaram a venda de produtos online nos últimos seis meses.