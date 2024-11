Somente quem teve benefício do INSS iniciado a partir de junho vai receber 13º salário - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Somente quem teve benefício do INSS iniciado a partir de junho vai receber 13º salárioMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 08/11/2024 15:42

Os aposentados, pensionistas e pessoas que começaram a receber benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a partir de junho deste ano terão direito a receber o 13º salário em parcela única. Para esses beneficiários, os valores serão creditados na folha de novembro, em parcela única, junto com o pagamento do benefício mensal. No entanto, circulam em redes sociais e sites que "será lançada folha extra de 13º salário para quem recebeu no meio do ano", "pagamento de 14º salário" e "13º salário para quem recebe BPC". Essas informações não são verdadeiras.



Desde 2020, quando o INSS começou a creditar as parcelas do 13º no primeiro semestre do ano, o assunto tem originado notícias falsas, que surgem frequentemente nesta época do ano. O INSS explica que não há nenhuma previsão legal para esse tipo de pagamento e orienta cautela ao clicar em links com informações sobre o abono de Natal, ou suposta lista de beneficiários.



Calendário



O pagamento dos benefícios de novembro vai começar no dia 25 e vai até 6 de dezembro, variando de acordo com o final do benefício e se o valor é igual ou superior ao salário mínimo.



Também serão contemplados com o abono anual os beneficiários de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente, aposentados, pensão por morte, auxílio-reclusão e salário-maternidade.



Na hipótese de fim de benefício programado para antes de 31 de dezembro de 2024, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário.



Pessoas que recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, desde que comprovem baixa renda, e beneficiário de Renda Mensal Vitalícia, não recebem o 13º salário.

Fique de olho



Para quem ganha até um salário mínimo



Final do benefício Dia do crédito



1............................................... 25/nov



2............................................... 26/nov



3 .............................................. 27/nov



4 .............................................. 28/nov



5 ...............................................29/nov



6 .............................................. 01/dez



7 .............................................. 02/dez



8 .............................................. 03/dez



9 .............................................. 04/dez



0 .............................................. 05/dez





Para quem ganha acima do piso nacional



Final do benefício Dia do crédito



1 e 6 ......................................... 01/dez



2 e 7 ......................................... 03/dez



3 e 8 ......................................... 06/dez



4 e 9 ..........................................07/dez



5 e 0 ......................................... 08/dez





Como consultar



Pelo site:



• Acesse www.meu.inss.gov.br.



• Na página inicial, vá em "Entrar com gov.br"



• Depois, informe o CPF e clique em "Continuar"



• Na página seguinte, digite a senha e vá em "Entrar"



• Na página inicial, clique em "Extrato de Pagamento"



• No extrato estará informado o valor do pagamento mensal (código 101) e o valor do 13º salário é o código 104



• É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar PDF"





Pelo aplicativo:



• Abra o aplicativo Meu INSS



• Clique em "Entrar com gov.br"



• Informe o CPF e vá em "Continuar", depois, digite sua senha e vá em "Entrar"



• Na página inicial, vá em "Extrato de pagamento"



• No extrato do mês referente ao pagamento do 13º estará informado o valor do pagamento mensal (código 101) e o valor do 13º salário (código 104)



• É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar PDF"