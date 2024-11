Edifício-sede do Banco Central - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 11/11/2024 09:35

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 7,340 bilhões em setembro, após um saldo negativo de R$ 21,425 bilhões em agosto, informou o Banco Central.

O déficit foi menor do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava um saldo negativo de R$ 8,20 bilhões. Todas as estimativas do mercado indicavam déficit, de R$ 17,500 bilhões a R$ 2,0 bilhões.

O resultado primário reflete a diferença entre as receitas e despesas do setor público, antes do pagamento dos juros da dívida pública. O déficit de setembro foi o menor para o mês desde 2022, quando somou R$ 10,745 bilhões.

A divulgação dos resultados, originalmente programada para 31 de outubro, foi adiada por causa da greve de servidores do Tesouro Nacional. "Nós não recebemos algumas informações relevantes para a produção das estatísticas fiscais", disse o chefe do departamento de estatísticas do BC, Fernando Rocha, no dia 29 do mês passado. Na última quinta-feira, 7, a Fazenda informou que o governo central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve déficit primário de R$ 5,30 bilhões.

Pela metodologia do BC, o déficit do setor público foi composto por um déficit primário de R$ 3,974 bilhões do Governo Central (Tesouro Nacional, Banco Central e INSS); déficit primário de R$ 3,173 bilhões nos Estados e municípios; e déficit de R$ 192 milhões das empresas estatais. Isoladamente, os Estados tiveram déficit de R$ 597 milhões e os municípios, déficit de R$ 2,575 bilhões.

Acumulado em 12 meses

O setor público consolidado teve déficit primário de R$ 245,605 bilhões no acumulado de 12 meses até setembro, o equivalente a 2,15% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central. Até agosto, o déficit acumulado era de R$ 256,337 bilhões (2,26% do PIB).

O resultado fiscal negativo em 12 meses foi composto por um déficit de R$ 252,602 bilhões do governo central (2,21% do PIB), saldo positivo de R$ 36,085 bilhões nos Estados (0,32% do PIB), rombo de R$ 21,476 bilhões nos municípios (0,19% do PIB) e resultado negativo de R$ 7,611 bilhões nas empresas estatais (0,07% do PIB).