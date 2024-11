Brasil exporta recorde de 4,9 milhões de sacas em outubro, segundo Cecafé - Foto Divulgação

Brasil exporta recorde de 4,9 milhões de sacas em outubro, segundo CecaféFoto Divulgação

Publicado 11/11/2024 18:17 | Atualizado 11/11/2024 18:19

O Brasil exportou 4,926 milhões de sacas de 60 quilos de café em outubro, 11,6% mais que em outubro de 2023. O resultado é recorde para um único mês, sendo que o maior volume exportado havia sido em novembro de 2020, com 4,770 milhões de sacas. A receita avançou 62,6%, para US$ 1,393 bilhão, segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), com cada saca a um preço médio de US$ 282,80. Esses valores também são recorde.

Com o desempenho de outubro, o Brasil elevou para 17,075 milhões de sacas o volume de café exportado no acumulado dos quatro primeiros meses do ano safra 2024/25, com receita de US$ 4,529 bilhões. Na comparação com julho a outubro de 2023, há crescimento de 17,9% em volume e de 58,1% em receita cambial.

Ainda conforme o Cecafé, em nota, no acumulado do ano (janeiro a outubro), o Brasil exportou volume recorde de 41,456 milhões de sacas, incremento de 35,1% em relação ao embarcado em igual período do ano passado. A receita cambial de US$ 9,875 bilhões também é recorde, com alta de 53,8% na mesma base de comparação

O presidente do Cecafé, Márcio Ferreira, destaca em nota que os resultados foram alcançados mesmo com os gargalos logísticos que impossibilitaram o embarque de 2,1 milhões de sacas até o fim de setembro neste ano. "Esse resultado de outubro foi, sem dúvida, muito bom para o comércio exportador de café do Brasil, pois demonstra o engajamento das empresas e de suas equipes de logística para consolidar seus embarques, buscando alternativas, como as exportações de cinco navios de break bulk, para honrar os compromissos com os clientes internacionais", disse, em nota.

Ferreira afirma que o aumento na demanda por contêineres para a exportação de café, açúcar e algodão, somado à falta de infraestrutura portuária adequada para atender a produtos em contêineres, tem elevado os índices de atrasos dos navios e rolagens de cargas. "Mantemos conversas com os demais segmentos do agronegócio brasileiro para que possamos, juntos, reivindicar a ampliação dos investimentos em infraestrutura e ter maior celeridade nos processos junto às autoridades públicas, caso contrário os exportadores seguirão bancando, literalmente, o recorde exportado", completou, na nota.