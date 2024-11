Vagas de emprego contemplam candidatos sem experiência - Arquivo/Agência Brasil

Vagas de emprego contemplam candidatos sem experiênciaArquivo/Agência Brasil

Publicado 11/11/2024 17:47

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com, ao menos, 6,9 mil oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade nesta semana. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, pelo menos duas mil são de estágio e Jovem Aprendiz.

Setrab

O governo do estado está disponibilizando 1.675 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), nesta semana.

Os maiores salários, que chegam a R$ 5.648, são oferecidos no bairro de São Conrado, para a função de arrumador de serviços domésticos, com exigência do Ensino Fundamental e com experiência anterior, nos de Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Ipanema, para a função cozinheiro, exigindo-se o Ensino Fundamental e experiência.

A mesma região oferece, no bairro de Ipanema, oportunidades para gerente de farmácia, com salários que variam de três a quatro mínimos (R$ 4.236 a R$ 5.648), com Ensino Superior completo, mas todas com o pré-requisito de experiência anterior. Existem, ainda, 75 oportunidades para atendente de loja no bairro do Méier, além de posições para pessoas com deficiência (PcD), a maioria sem exigência de experiência anterior. Os salários chegam a dois mínimos.

Na Região Serrana, todas as 437 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos, para funções como as de ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza, expedidor de mercadorias, farmacêutico, entre outras. Existem ainda opções cujos salários variam de dois a três (R$ 2.824 a R$ 4.236), para analista de marketing, mecânico de motor a diesel e motorista de caminhão tanque.





Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 31 oportunidades, tais como auxiliar contábil, carpinteiro, pizzaiolo repositor de mercadorias e emprego doméstico nos serviços gerais, com diferentes níveis de escolaridade e salários.Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/

SMTE



A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), anunciou nesta segunda-feira, 11, 2.283 novas vagas de emprego. Destas, 681 oportunidades são para pessoas com deficiência.

Entre os destaques, cem oportunidades para repositores e outras cem para empacotadores. Não é preciso experiência, mas, sim, ter o Ensino Fundamental completo. Há vagas para trabalhar em bairros como Inhaúma, Ramos, Tijuca, Copacabana e Recreio dos Bandeirantes.

Também há oportunidades para alunos das graduações em Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Gastronomia, Publicidade e Propaganda, Farmácia, Psicologia, Direito, Tecnologia da Informação e Turismo e dos cursos técnicos em Informática e Eletrônica, em diversas regiões da cidade.

Interessados em cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem fazer isso pela internet, no link: https://bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTERJ

Coca-Cola

O Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB), em parceria com a Coca-Cola Andina, está com cerca de 100 vagas temporárias, com possibilidade de efetivação, abertas para o Rio de Janeiro neste verão.

As oportunidades têm início imediato e englobam os cargos de ajudante de entregas, auxiliar de carregamento, repositor, entre outras. Jovens de 16 a 29 anos com ensino médio completo podem se inscrever. Os selecionados irão atuar diretamente na Coca-Cola Andina e terão direito a benefícios que vão desde plano de saúde, VR e VT até participação nos resultados e seguro de vida.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem fazer o cadastro pelo site ( clique aqui ), e realizar o curso preparatório do Coletivo Online. A capacitação online é oferecida pelo ICCB de forma gratuita e tem como intuito preparar os jovens para entrevistas de emprego e mercado de trabalho.

Brasilata



A Brasilata, fabricantes brasileiras de embalagens, está com seis vagas abertas para os cargos de analista, assistente, mecânico, operador e programador.

As oportunidades incluem posições efetivas e temporárias na Barra do Piraí e Volta Redonda. Em 2024, a empresa foi reconhecida na pesquisa "Lugares Incríveis para Trabalhar".

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.853 oportunidades de estágio, sendo 783 para ensino superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa, são 17 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (13), Comunicação (2), Contabilidade (1) e Fisioterapia (1).

Em Campos, há 12 vagas em Administração (7), Contabilidade (1), Engenharia de Produção (1), Marketing (1) e Pedagogia (2).

Em Duque de Caxias, estão disponíveis três vagas em Administração (2) e Construção Civil (1).

Em Macaé, há 25 oportunidades Administração (10), Arquitetura e Urbanismo (1), Contabilidade (2), Engenharia de Produção (1), Esportes (1), Fonoaudiologia (1), Letras (1), Marketing (2), Matemática (1), Meio Ambiente (2) e Produção Mecânica (3).

Em Niterói, são 61 ofertas de emprego em Administração (33), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Design (1), Direito (5), Elétrica-Eletrônica (1), Embelezamento/Estética (2), Engenharia de Produção (1), Informática (5), Letras (1), Marketing (2), Matemática (2), Pedagogia (2), Produção Mecânica (1) e Transportes (1).

Em Nova Friburgo, há sete vagas de trabalho em Administração (5), Comunicação (1) e Engenharia de Produção (1).

Em Nova Iguaçu, são 17 oportunidades em Administração (15), Construção Civil (1) e Marketing (1).

Em Petrópolis, estão disponíveis 47 vagas de emprego para Administração (16), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Contabilidade (3), Direito (2), Engenharia de Produção (1), Esportes (2), Meio Ambiente (1) e Pedagogia (20).

Em Resende, há 11 vagas em Administração (6), Comunicação (1), Construção Civil (2), Direito (1) e Indústria (1).

No Rio de Janeiro, são 599 oportunidades de trabalho em Administração (308), Agropecuária (2), Arquitetura e Urbanismo (4), Arquivologia (2), Biblioteconomia (2), Comércio Exterior (2), Comunicação (17), Construção Civil (29), Contabilidade (26), Design (8), Direito (50), Economia (2), Educação Física (1), Elétrica-Eletrônica (8), Enfermagem (2), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (11), Esportes (4), Fisioterapia (3), Fonoaudiologia (3), Gastronomia (9), História (2), Informática (25), Letras (11), Licenciatura (2), Marketing (18), Nutrição (3), Pedagogia (28), Produção Mecânica (4), Psicologia (1), Química (2), Telecomunicações (1), Terapia Ocupacional (2), Transportes (2) e Turismo/Lazer (4).

Em Teresópolis, há apenas uma vaga em Administração.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 1.070 vagas.

Em Barra Mansa, são 36 vagas para Aprendiz, 18 para Ensino Médio e uma para Técnico em Mecânica.

Em Campos, há 16 oportunidades para Aprendiz, dez para Ensino Médio, cinco para Técnico em Administração, uma para Técnico em Agropecuária e uma para Técnico em Marketing.

Em Duque de Caxias, são nove ofertas para Aprendiz, cinco para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração.

Em Macaé, há 53 vagas para Aprendiz, dez para Ensino Médio, três para Técnico em Administração e uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Em Niterói, são 34 oportunidades para Aprendiz, 26 para Ensino Médio, uma para Situações Especiais, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e uma para Técnico em Enfermagem.

Em Nova Friburgo, são 13 chances para Aprendiz, sete para Ensino Médio e uma para Técnico em Segurança.

Em Nova Iguaçu, há 35 vagas para Aprendiz, seis para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração, uma para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Saúde Bucal e duas para Técnico em Segurança.

Em Petrópolis, são 29 oportunidades para Aprendiz e 11 para Ensino Médio.

Em Resende, há cinco vagas para Aprendiz e quatro para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, são 451 vagas para Aprendiz, 197 para Ensino Médio, 22 para Técnico em Administração, uma para Técnico em Análises Clínicas, duas para Técnico em Construção Civil, 18 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, duas para Técnico em Enfermagem, uma para Técnico em Estética, oito para Técnico em Indústria, cinco para Técnico em Informática, quatro para Técnico em Mecânica, três para Técnico em Meio Ambiente, duas para Técnico em Química, uma para Técnico em Saúde Bucal e uma para Técnico em Segurança.

Em Três Rios, há uma oportunidade para Aprendiz e uma para Técnico em Informática.

Em Teresópolis, é oferecida apenas uma vaga para Aprendiz.

Porto do Açu



O Porto do Açu, complexo porto-indústria privado, está com inscrições abertas até o dia 18 para o Programa Jovem Aprendiz. As vagas são voltadas a candidatos de 18 a 21 anos que tenham Ensino Médio completo ou concluído até o fim de 2024. A carga horária é de 6 horas de trabalho por dia, das 8h às 14h, nos escritórios do Rio de Janeiro ou no município de São João da Barra.





Para mais informações e inscrições, acesse o link ( Entre os benefícios oferecidos estão vale-alimentação; vale-refeição ou em refeitório no local de trabalho; transporte fretado ou vale-transporte; plano de saúde e odontológico; e seguro de vida. O início da turma está previsto para janeiro de 2025.Para mais informações e inscrições, acesse o link ( clique aqui ).

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 794 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.





Há chances para estágio no Ensino Médio, são 87 no total e também duas vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 129 vagas. Sendo técnico em administração (35) e técnico em eletrônica (12). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 13 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (6) e superior (6).



Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do site ( As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (100), ciências contábeis (38) e economia (8). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 76 vagas.Há chances para estágio no Ensino Médio, são 87 no total e também duas vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 129 vagas. Sendo técnico em administração (35) e técnico em eletrônica (12). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.As vagas para contratação CLT somam 13 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (6) e superior (6).Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do site ( www.mudes.org.br ). Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( contato@mudes.org.br ), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

Legrand

A empresa farmacêutica Legrand oferece seis vagas de emprego nesta segunda-feira. As oportunidades são direcionadas para o trabalho de Executivo de Território, profissional focado no atendimento ao cliente e nos serviços prestados aos parceiros de negócios.

São quatro vagas na capital fluminense, uma em Belford Roxo e uma em Nova Iguaçu. O pacote de benefícios é compatível com o mercado e inclui veículo corporativo e campanhas de incentivo que podem aumentar os ganhos em até 50%.

Os interessados devem acessar o LinkedIn ou o site da Legrand e se candidatar até o dia 30, além de conferir os requisitos para ocupar o cargo. O processo seletivo será realizado entre dezembro de 2024 e janeiro do próximo ano, com início das atividades previsto para fevereiro de 2025.

Grupo Barra Oeste Supermarket

O Grupo Barra Oeste, associado da Rede Supermarket, promoverá uma Feira de Empregos, nesta terça-feira, 12, das 9h às 15h, na Quadra da Acadêmicos da Rocinha. Na ação, que contará apoio da Agremiação, da Associação de Moradores da Rocinha e do Projeto Social Gestos de Amor, serão distribuídas 300 senhas por ordem de chegada para atendimento e entrevistas.



O currículo dos candidatos é solicitado para realização da entrevista. Haverá um ponto de apoio para digitação de minicurrículos, com distribuição de outras senhas para os candidatos que não trouxerem o documento. Depois de pronto, esse minicurrículo será enviado para o WhatsApp do candidato.



Os colaboradores contratados receberão salário de mercado, alimentação no local de trabalho, vale-transporte, plano de saúde e dental contributivo e cesta brinde (cesta básica entregue mensalmente aos colaboradores com 100% de assiduidade).

Grau Técnico Belford Roxo



Belford Roxo, na Baixada Fluminense, será palco da 1ª Edição da Feira de Empregabilidade promovida pelo Grau Técnico Belford Roxo. O evento, que acontece nesta terça-feira, 12, das 9h às 14h, tem como principal objetivo proporcionar aos moradores da região o acesso a mais de 200 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz em diversas áreas. Oportunidades estão direcionadas às áreas de saúde, administração, logística, atendimento, entre outras.

A feira também oferece uma série de serviços gratuitos à comunidade, como aferição de pressão arterial, teste de glicose e serviços de dentistas, além de orientações jurídicas e isenções para documentos essenciais, como CPF e identidade.

A entrada é gratuita e a ação acontecerá nas instalações da própria escola, localizada na Avenida Florípes da Rocha, 378, Bairro das Graças. Os interessados devem comparecer ao evento portando documentos pessoais e currículos atualizados para se inscrever nas vagas disponíveis.

Omni Táxi Aéreo

A Omni Táxi Aéreo abriu as inscrições para o seu Programa Jovem Aprendiz "Meu Primeiro Voo", que visa a capacitar jovens em habilidades técnicas, profissionais e interpessoais. São 24 vagas disponíveis em vários setores, entre eles, financeiro, compras, SMS, jurídico, fiscal, controle de manutenção, administração de pessoal e facilities.

O programa contempla os aeroportos de Jacarepaguá (JPA), Macaé, Cabo Frio e a sede administrativa da empresa na Barra da Tijuca. As inscrições estarão abertas até o dia 25 de novembro, com início das atividades programado para janeiro de 2025. As vagas são para jovens até 22 anos, que estejam cursando ensino médio ou superior.