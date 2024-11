Evento de marketing digital para pequenos negócios é promovido pelo Sebrae - Sebrae Rio/Divulgação

Publicado 11/11/2024 13:47

Estratégia digital pode ser um forte aliado dos pequenos negócios. Pesquisa do Sebrae mostra que o uso dos celulares virou hábito para os empreendedores e mais de 98% usam e acessam internet pelo aparelho. WhatsApp, Instagram e Facebook são os principais meios digitais utilizados pelos pequenos negócios do Rio de Janeiro para vendas. Por isso, a instituição promove em várias partes do País o seu maior evento sobre marketing digital: o Reload. Sua 1ª edição no Rio de Janeiro acontece nesta quarta-feira, 13, às 9 horas, na Bolsa de Valores, no Cwentro.

A expectativa é receber cerca de 800 pessoas, entre empresários, empreendedores, profissionais e estudantes de marketing digital. A programação inclui palestras com grandes nomes do universo digital, como a influenciadora Danni Suzuki, a mentora Monique Evelle e os profissionais de marketing João Branco, Camila Renaux, Fred Rocha, Ricardo Gandra e Rafaela Lotto.

Durante o evento, será lançado o Sebrae Creators, projeto do Sebrae Rio para atender o nicho de influenciadores digitais e criadores de conteúdo. Faz parte desta iniciativa a abertura de um portal com soluções digitais para capacitar quem já atua ou deseja atuar nessas áreas e elevar o nível profissional dos seus negócios.