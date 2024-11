Em função da reunião do G20, agências do INSS no Rio de Janeiro estarão fechadas - INSS/Divulgação

Em função da reunião do G20, agências do INSS no Rio de Janeiro estarão fechadasINSS/Divulgação

Publicado 13/11/2024 18:53

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) localizadas no município do Rio de Janeiro estarão fechadas, excepcionalmente, nos dias 18 e 19 de novembro em razão da realização da Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do G20. As demais unidades no Estado funcionarão normalmente nesses dias.

Já nesta sexta, 15, e no dia 20 de novembro todas as agências do INSS estarão fechadas em virtude dos feriados nacionais da Proclamação da República e do Dia da Consciência Negra.

Canais Remotos

Para garantir o atendimento aos cidadãos, os serviços digitais permanecerão disponíveis durante os dias de fechamento. Pelo Portal Meu INSS, acessível via aplicativo para celular e pelo site gov.br/meuinss , é possível acessar todos os serviços, como solicitação de benefícios, atualização de dados cadastrais, emissão de extratos e cumprimento de exigências.

Além disso, a Central Telefônica 135 funcionará normalmente nos dias 16, 18 e 19 de novembro, com atendimento das 7h às 22h. Nos feriados desta sexta e do dia 20, a Central disponibilizará apenas o atendimento eletrônico.

Pelo 135, através de uma ligação gratuita, o cidadão pode esclarecer dúvidas sobre serviços e benefícios, acessar dados de pagamento, agendar atendimento, entre outros serviços da Previdência.

Para mais informações, acesse o site gov.br/meuinss ou ligue para a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.