Seguro Funeral pagou R$ 48,9 milhões em benefícios no estado do Rio de Janeiro - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Seguro Funeral pagou R$ 48,9 milhões em benefícios no estado do Rio de JaneiroMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 15/11/2024 09:45

Um levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) revelou que, entre janeiro e julho de 2024, o Seguro Funeral pagou R$ 48,9 milhões em benefícios no estado do Rio de Janeiro. Este valor representa um aumento de cerca de 0,5% em relação ao ano passado, ligeiramente abaixo do crescimento do número de óbitos na região, que registrou um total de 86 mil mortes, de acordo com Portal da Transparência do Registro Civil (consultados em outubro deste ano) de uma alta de 2%.

De acordo com Ronaldo Marques, diretor do Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e Espírito Santo, o Seguro funeral é hoje uma das modalidades de seguro mais populares, especialmente entre pessoas que buscam aliviar suas famílias de custos e preocupações no momento do falecimento de um ente querido.

"A crescente procura desse seguro se deve ao custo acessível e ao suporte dado à família ao facilitar as providências de sepultamento. Algumas seguradoras oferecem esse benefício como integrante do seguro de vida, tanto nos planos individuais quanto nos coletivos, ampliando a proteção e a assistência. Esse é um benefício que pode ser feito para o segurado titular, cônjuge e filhos, além de pais e sogros", explicou Marques.

Considerado um produto acessível pela facilidade de contratação e preços baixos, é possível encontrar apólices a partir de R$ 15 reais mensais. Este seguro é um importante amparo para as famílias enfrentarem a perda de um ente querido com menos preocupação com providências nesse momento de dor. Nos sete primeiros meses de 2024, o Seguro Funeral cresceu 14,1%, com mais de R$ 215,5 milhões em contratações.

O seguro tem coberturas que podem compreender desde sepultamento ou cremação até o registro de óbito em cartório, além de atendimento e organização do funeral.