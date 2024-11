Vagas disponíveis são para filiais do Rio, Grande Rio e Baixada Fluminense - Divulgação

Vagas disponíveis são para filiais do Rio, Grande Rio e Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 15/11/2024 07:00

A rede de Supermercados Guanabara está 300 vagas de emprego abertas para diversos cargos. Parte das oportunidades será para a nova loja do Recreio dos Bandeirantes. As contratações são imediatas e há opções de vagas para Rio, Grande Rio e Baixada Fluminense. Todo o processo (inscrição, entrevista e contratação) é gratuito, sem aquisição de qualquer material ou solicitação de dado pessoal por meios eletrônicos. As vagas também estão disponíveis para PCD.



A empresa ressalta que o início do processo seletivo ocorrerá pela internet e que não serão aceitos currículos ou inscrição presencial. Os contratados terão direito a benefícios como refeição no local sem desconto, cesta básica e vale transporte.