Para garantir um dos postos é preciso ter idade a partir de 18 anosDivulgação

Publicado 13/11/2024 08:19

Rio - A Hortifruti Natural da Terra, maior rede de hortifrutigranjeiros do país, está oferecendo mais de 350 vagas fixas e temporárias para reforçar sua operação nas lojas dos estados do Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet até o dia 20 de novembro.

As oportunidades temporárias de fim de ano são para os cargos de manipulador de alimentos, auxiliar de padaria e operador de loja. As oportunidades também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD).

A rede busca profissionais com idade a partir de 18 anos, ensino fundamental completo, perfil dinâmico e que sejam comprometidos em buscar sempre o melhor atendimento para os clientes.

O processo seletivo será realizado de forma presencial, com entrevista com o gestor. Os aprovados terão direito a alimentação no local, seguro de vida, vale-transporte e descontos no site e lojas físicas da rede.

Vagas efetivas

A rede também está com vagas efetivas para lojas do estado do Rio. A companhia busca pessoas com idade a partir de 18 anos e ensino fundamental completo. Os profissionais interessados poderão se candidatar para os cargos de manipulador de alimentos, atendente de lanchonete, açougueiro, peixeiro, sushimeiro e outros.

O processo seletivo será realizado de forma presencial, com entrevista com o gestor. Os aprovados terão direito a plano de saúde, odontológico, alimentação no local, seguro de vida, vale-transporte, convênio com farmácia e descontos no site e lojas físicas da rede.