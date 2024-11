Início da turma está previsto para janeiro de 2025 - Divulgação

Início da turma está previsto para janeiro de 2025Divulgação

Publicado 12/11/2024 10:02

O Porto do Açu, maior complexo porto-indústria privado da América Latina, está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz nos escritórios do Rio de Janeiro e de São João da Barra. Os interessados devem se candidatar pela internet até a próxima segunda-feira, 18.

As oportunidades são voltadas a jovens de 18 a 21 anos que tenham Ensino Médio completo ou concluído até o fim de 2024. A carga horária é de 6 horas de trabalho por dia, das 8h às 14h.



"Como uma 'excelente empresa para se trabalhar', segundo ranking da Great Place To Work, acreditamos que um ambiente plural e inclusivo nos conecta com nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, gerando mais inovação e despertando o que há de melhor em cada um", ressalta Viviane Menini, gerente de Recursos Humanos do Porto do Açu.



Entre os benefícios oferecidos estão vale-alimentação, vale-refeição ou em refeitório no local de trabalho, transporte fretado ou vale-transporte, plano de saúde e odontológico e seguro de vida. O início da turma está previsto para janeiro de 2025.