Vagas temporárias de trabalho estão abertas no Rio de Janeiro e na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 13/11/2024 07:59 | Atualizado 13/11/2024 08:00

Os shoppings administrados pela Ancar Ivanhoe, uma das principais redes de shoppings do país, têm 1.100 vagas temporárias de trabalho abertas no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense neste mês de novembro.

As vagas incluem oportunidades para vendedores, estoquistas e auxiliares, e estão abertas nos seguintes shoppings: Botafogo Praia Shopping, Shopping Boulevard, Shopping Nova América, Shopping Nova Iguaçu.



Como se candidatar



Botafogo Praia Shopping: 310 vagas extras

- Como se candidatar: Levar currículo ao SAC, que fica no 4º piso

- Endereço: Praia de Botafogo, 400



Shopping Nova Iguaçu: 300 vagas extras

- Como se candidatar: Cadastrar currículo no Portal Trabalhe Conosco, no site do Shopping Nova Iguaçu - https://www.shoppingnovaiguacu.com.br/trabalhe-conosco - Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz, Nova Iguaçu