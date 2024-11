Rio de Janeiro tem 1,1 milhão de microempreendedores individuais - Reprodução

Publicado 13/11/2024 12:41

Do total de 1,6 milhão dos pequenos negócios em operação no Rio de Janeiro, 100 mil foram criados em 2024. Levantamento do Sebrae Rio, com base nos dados da Receita Federal, indicam que, atualmente, São Paulo (32%), Minas Gerais (10%) e Rio de Janeiro (7%) são os estados que mais abriram empresas no País. Ao todo mais de 1,3 milhão de novos negócios foram registrados no Brasil.



“Os desafios são enormes para quem empreende. Muitos empreendedores deixam de realizar estratégias, como elaborar um plano de negócios e planejamento da empresa. É importante que ao abrir uma empresa, o empreendedor procure capacitações que possam apoiar no desenvolvimento do seu negócio”, analisa Antonio Alvarenga, diretor-superintendente do Sebrae Rio.



No Rio de Janeiro, 1,1 milhão são microempreendedores individuais, microempresas são 463,1 mil e empresas de pequeno porte são 99 mil. Essas empresas estão distribuídas por setores: serviços (49,64%), comércio (24,42%), indústria (16,54%), economia criativa (5,44%), turismo (3,69%) e agropecuária (0,26%).



A maioria das atividades estão concentradas na Região Metropolitana. As empresas do Grande Rio representam 72,14% dos pequenos negócios do estado. A segunda região com mais empresas é a Serrana com 6,39%, seguido pela Região dos Lagos com 5,82%, Médio Paraíba com 5,28%, Norte Fluminense com 4,57%, Costa Verde com 2,19%, Noroeste Fluminense com 1,93% e Centro-Sul com 1,67%.