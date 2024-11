Interessado em uma das vagas temporárias na C&A deve se inscrever pela internet - Divulgação

Publicado 13/11/2024 12:20

A C&A Brasil está com 600 vagas temporárias abertas para reforçar a operação em todas as suas lojas no Estado, em preparação para a Black Friday e período de festas de Natal e Ano Novo — épocas fundamentais para o varejo. As contratações são parte da estratégia da companhia para assegurar uma experiência de compra personalizada e ágil aos clientes.

As pessoas candidatas devem ter mais de 18 anos e Ensino Médio completo ou em curso. Embora experiência prévia não seja obrigatória, a C&A valoriza candidatos com boa comunicação e entusiasmo para atender a cliente. A empresa prioriza aqueles que se identificam com sua missão e com a cultura organizacional. Com possibilidade de efetivação, as vagas estão disponíveis para todos e todas que se encaixarem nos critérios.

Das vagas ofertadas, parte se destina exclusivamente para o período de Black Friday. Em comparação ao ano passado, a demanda por temporários aumentou devido ao crescimento das vendas sazonais e ao lançamento de novas coleções.