Taxas de juro mais elevadas, normalmente, amortecem o apelo do ouro não remunerado - Divulgação

Publicado 15/11/2024 16:44

O ouro fechou em baixa nesta sexta-feira, 15, prolongando às perdas para a sexta sessão consecutiva, diante da alta do dólar e da redução das expectativas de corte das taxas de juros nos Estados Unidos após a vitória do republicano Donald Trump para a Casa Branca.

O ouro para dezembro fechou em queda de 0,11%, a US$ 2.570,01 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na semana, o contrato acumulou queda de 4,55%.

"Essa é a venda mais acentuada desde junho de 2021, direcionado por um dólar americano forte e pela redução das expectativas de cortes nas taxas após a vitória de Trump", disse Quasar Elizundia, analista da Pepperstone.

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse ontem que os dados recentes de inflação foram um pouco mais firmes do que o esperado, enquanto a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, afirmou que outro corte nas taxas de juros em dezembro não era uma garantia. As taxas de juro mais elevadas, normalmente, amortecem o apelo do ouro não remunerado.

A sessão é marcada por nova rodada de enfraquecimento da aposta de corte de 0,25 ponto porcentual da taxa de juros pelo Fed em dezembro, após dados de atividade na região de Nova York e alta em linha com o esperado das vendas nacionais de varejo nos EUA. Os indicadores ofuscam queda da produção industrial, que confirmou a previsão.

Paralelamente, a possibilidade de a administração Trump alterar as perspectivas econômicas, com políticas potenciais que incluem tarifas comerciais mais elevadas, cortes fiscais e despesas públicas impulsionadas pelo déficit pode desencadear uma inflação e custos de empréstimos mais elevados, o que levaria a uma política monetária mais restritiva, um obstáculo para o ouro, disse Elizundia em nota.

*Com informações da Dow Jones Newswires