Carlos Fávaro disse que o principal entrave ao acordo UE-Mercosul segue sendo a objeção do governo da França - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 18/11/2024 18:26 | Atualizado 18/11/2024 18:27

O ministro da agricultura, Carlos Fávaro, disse nesta segunda-feira, 18, que nunca se esteve tão próximo da formalização do protocolo do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Segundo Fávaro, houve avanços recentes animadores nas negociações.

Fávaro também falou a favor da intensificação do fluxo comercial com a China e disse que sua pasta vai anunciar novos acordos com o país na próxima quarta-feira, por ocasião da reunião bilateral entre os dois governos. Fávaro disse que as novidades envolvem o aumento das exportações de agropecuários para a China. Sem dar maiores detalhes, disse que novos protocolos sanitários para exportação de miúdos bovinos já estão prontos e devem ser aprovados pelas autoridades chinesas. O Brasil ainda não exporta o produto para a China, lembrou o ministro.

A jornalistas, durante a cúpula do G20, no Rio, ele disse que o principal entrave ao acordo UE-Mercosul segue sendo a objeção do governo da França, mas que a posição francesa é legítima e deve ser respeitada. "Eles temem que seus produtores sejam menos competitivos que os brasileiros", disse. Mas, para Fávaro, a pressão do restante dos países do bloco europeu deve fazer a diferença para a aprovação do acordo.

"A imensa maioria do bloco europeu é favorável. Então, mesmo com a resistência francesa, eles vão acabar recebendo pressão dos outros países", disse. Ele lembrou que, do lado do Mercosul, as objeções do Paraguai já foram pacificadas e que espera-se algo semelhante do lado europeu.