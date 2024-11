Pelo menos duas mil vagas são de estágio e Jovem Aprendiz - Ministério da Economia/Divulgação

Publicado 18/11/2024 17:56

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com, ao menos, 5.570 mil oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade nesta semana. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, pelo menos duas mil são de estágio e Jovem Aprendiz.

SMTE

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), anunciou nesta segunda-feira, 18, 2.267 novas vagas de emprego. Entre os destaques, 50 oportunidades para atendentes de lanchonete, em Jacarepaguá. Não é necessária experiência, mas o candidato (a) deve estar cursando ou já ter concluído o ensino médio.

Há também 655 oportunidades para pessoas com deficiência. Já para quem tem ensino superior, há uma vaga para analista de e-commerce em Vigário Geral, com necessidade de seis meses de experiência.

Nesta semana, também há vagas para auxiliar de corte (1), nutricionista (20), atendente (9), balconista de laticínio (5), auxiliar administrativo (20 vagas, na Barra da Tijuca) e auxiliar de controle (1). As duas últimas são destinadas a PCDs.

Os interessados em cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem fazer isso pela internet

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1708 oportunidades de estágio, sendo 707 para o ensino superior.

Em Barra Mansa, são 14 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (10), Comunicação (2), Contabilidade (1) e Fisioterapia (1).



Em Campos, são nove oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (6), Marketing (1) e Pedagogia (2).



Em Duque de Caxias, são três oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (2) e Construção Civil (1).



Em Macaé, são 22 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (7), Contabilidade (2), Engenharia de Produção (1), Esportes (1), Fonoaudiologia (1), Letras (1), Marketing (2), Matemática (1), Meio Ambiente (2) e Produção Mecânica (3).



Em Niterói, são 48 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (23), Construção Civil (2), Design (1), Direito (5), Embelezamento/Estética (2), Engenharia de Produção (1), Informática (5), Letras (1), Marketing (2), Matemática (2), Pedagogia (2), Produção Mecânica (1) e Transportes (1).



Em Nova Friburgo, são quatro oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (3) e Comunicação (1).



Em Nova Iguaçu, são 15 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (13), Construção Civil (1) e Marketing (1).



Em Petrópolis, são 41 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (14), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Direito (2), Esportes (2), Meio Ambiente (1) e Pedagogia (20).



Em Resende, são nove oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (6), Comunicação (1) e Construção Civil (2).



No Rio de Janeiro, são 495 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (299), Agropecuária (2), Arquitetura e Urbanismo (3), Arquivologia (2), Biblioteconomia (2), Comércio Exterior (2), Comunicação (14), Construção Civil (27), Contabilidade (21), Design (8), Direito (44), Economia (2), Educação Física (3), Elétrica-Eletrônica (8), Enfermagem (2), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (10), Fisioterapia (2), Fonoaudiologia (3), Gastronomia (9), História (2), Informática (23), Letras (10), Licenciatura (2), Marketing (15), Nutrição (3), Pedagogia (24), Produção Mecânica (4), Psicologia (1), Química (2), Telecomunicações (1), Terapia Ocupacional (2), Transportes (2) e Turismo/Lazer (2).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 1.001 vagas.



Em Barra Mansa, são 45 oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (29), Ensino Médio (15) e Técnico em Mecânica (1).



Em Campos, são 24 oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (11), Ensino Médio (6), Técnico em Administração (5), Técnico em Agropecuária (1) e Técnico em Marketing (1).



Em Duque de Caxias, são 14 oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (8), Ensino Médio (5) e Técnico em Administração (1).



Em Macaé, são 56 oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (44), Ensino Médio (9) e Técnico em Administração (3).



Em Niterói, são 58 oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (32), Ensino Médio (24), Técnico em Elétrica-Eletrônica (1) e Técnico em Enfermagem (1).



Em Nova Friburgo, são 15 oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (11), Ensino Médio (3) e Técnico em Segurança (1).



Em Nova Iguaçu, são 41 oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (31), Ensino Médio (6), Técnico em Administração (2), Técnico em Mecânica (1) e Técnico em Saúde Bucal (1).



Em Petrópolis, são 35 oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (29) e Ensino Médio (6).



Em Resende, são nove oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (5) e Ensino Médio (4).



No Rio de Janeiro, são 704 oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (444), Ensino Médio (190), Técnico em Administração (22), Técnico em Análises Clínicas (1), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (15), Técnico em Enfermagem (2), Técnico em Estética (1), Técnico em Indústria (8), Técnico em Informática (4), Técnico em Mecânica (4), Técnico em Meio Ambiente (3), Técnico em Química (2), Técnico em Saúde Bucal (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Três Rios, são duas oportunidades distribuídas nas áreas de Aprendiz (1) e Técnico em Informática (1).



Em Teresópolis, é uma oportunidade na área de Aprendiz (1).

Os interessados devem acessar o site do CIEE

Shoppings - Extra Natal





O Botafogo Praia Shopping oferece 310 vagas. Os interessados devem cadastrar o currículo na aba Trabalhe Conosco do site



Já Shopping Nova Iguaçu divulga 300 oportunidades. Os interessados podem inserir o currículo no Portal Trabalhe Conosco



O Shopping Nova América dispõe de 340 vagas. Os interessados precisam colocar as informações do currículo no banco de dados do empreendimento



Por último, o Shopping Boulevard oferta 150 possibilidades de emprego. Os interessados devem cadastrar

Supermercados Guanabara

A rede de Supermercados Guanabara abre 300 vagas de emprego para diversos cargos e municípios. Parte das contratações será para a nova loja do Recreio dos Bandeirantes.

As contratações são imediatas e há opções de vagas para Rio, Grande Rio e Baixada Fluminense e todo o processo (inscrição, entrevista e contratação) é gratuito, sem aquisição de qualquer material ou solicitação de dado pessoal por meios eletrônicos. As vagas também estão disponíveis para PCD.

As inscrições só podem ser feitas no site supermercadosguanabara.gupy.io e, os que estiverem dentro do perfil desejado, posteriormente passarão pelo processo seletivo.

McDonald’s

O McDonald’s oferece 54 novas oportunidades de trabalho em restaurantes da rede em Niterói e São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. As oportunidades são para o cargo de Atendente, os candidatos devem estar cursando ou já terem concluído o Ensino Médio e não é exigida experiência anterior.

As vagas são para a Região Oceânica (São Francisco e Itaipu) nos turnos de 16h as 00h, 18h às 2h e 23h às 7h. Zona Sul (Gavião Peixoto e Paulo Gustavo) das 15h às 23h e 16h às 00h. Centro e Alameda para trabalhar das 15h às 23h, 16h às 00h, 18h às 2h e 23h às 7h. E Alcantara, com vagas para o turno das 14h às 22h.

Para concorrer às vagas, os interessados devem se apresentar no dia 21 de novembro, das 6h às 15h, na unidade do Terminal Rodoviário de Niterói, no Centro (Rua Visconde do Rio Branco, 300). Quem preferir, pode fazer contato através dos emails da empresa

Grupo Patrimar

O Grupo Patrimar, construtora e incorporadora mineira, está com nove vagas para o Rio de Janeiro. As oportunidades abrangem cidades como Rio de Janeiro e Niterói, oferecendo cargos que vão desde engenharia e arquitetura até áreas administrativas e operacionais.

Os cargos incluem opções para estagiários e profissionais com diferentes níveis de experiência. As oportunidades também incluem vagas afirmativas para Pessoas com Deficiência (PCD).

As vagas administrativas estão disponíveis para aplicação via plataforma Solides

Stone

A Stone anuncia 17 vagas de emprego para o cargo de "Agente Stone", que atuará como Consultor Comercial Externo, no Rio de Janeiro, nas regiões de Bangu, Ilha do Governador, Angra dos Reis, Barra da Tijuca, Madureira, Niterói, Nova Friburgo, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Gonçalo, Saquarema, Méier, São Cristóvão e Volta Redonda.

O profissional terá uma rotina presencial e externa, de segunda à sexta-feira, e acesso a benefícios como Plano de Saúde e Odontológico, acesso ao Hospital Digital, com equipe médica multidisciplinar disponível 24/7, Vale Refeição, Vale alimentação, Vale Transporte ou Auxilio Combustível, Gympass, Convênio SESC, Auxílio Creche, Seguro de Vida, Benefício Educação e Salário fixo e variável, e possibilidade de bônus trimestral.

Para saber mais sobre a vaga, acesse o link da empresa

Enel

A Enel Brasil, grupo privado do setor elétrico do país, oferece mais de 100 vagas de estágio ao ano e atualmente está com vagas abertas para seu Programa de Estágio 2025, com foco nas distribuidoras do Grupo, localizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará.

Podem se candidatar jovens talentos que estejam cursando o ensino superior nas seguintes áreas de estudo: Engenharia (Elétrica, Civil, Produção, Ambiental e afins), Sistemas de Informação, Ciências da Computação, Comunicação, Psicologia, Direito, Administração de Empresas e Economia.

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de dezembro no site da empresa. Os selecionados nesse período começarão a sua jornada na Enel no mês de fevereiro de 2025, em modelo híbrido – online e presencial.

Prudential

A Prudential do Brasil está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2025. São 15 vagas para trabalhar nos escritórios da Prudential no Rio de Janeiro em diferentes áreas, como Estratégia, Operações, TI, Pessoas, Negócios, Franquias, Parcerias Estratégicas Multicanais, Marketing e Clientes e Controles Internos. Podem se candidatar ao processo seletivo da empresa, estudantes que estejam cursando a partir do terceiro período do Ensino Superior.



Todas as vagas são para atuação em modelo híbrido, com carga horária de 6 horas por dia. Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 2 mil e benefícios como vale-transporte, vale-refeição e vale-alimentação. Além disso, os estagiários terão direito à assistência médica e odontológica e seguro de vida em grupo da Prudential