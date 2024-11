Minicursos do Senac RJ buscam formar mão de obra para a área de tecnologia - Divulgação

Minicursos do Senac RJ buscam formar mão de obra para a área de tecnologiaDivulgação

Publicado 18/11/2024 12:32

O Senac RJ, em parceria com a Cisco, referência em soluções de redes e segurança, está com inscrições abertas para dois minicursos gratuitos voltados para quem deseja conhecer um pouco mais sobre a área de dados e sobre cibersegurança. A iniciativa é parte da Missão Transformação Digital 2024 da Maratona Cisco. Os alunos que conquistarem as 30 melhores notas nos minicursos vão receber, gratuitamente, o novo curso do Senac RJ Inteligência Artificial Sem Mistérios, com início em janeiro de 2025, em versão on-line.Os interessados podem optar pelas formações em Introdução a Ciência de Dados (6 horas) e Introdução à Cibersegurança (6 horas). Os cursos são on-line e assíncronos, ofertados diretamente na plataforma NetAcad da Cisco, com emissão de certificados para os aprovados. Para participar, basta ter idade mínima de 14 anos e um celular com internet. O prazo final para conclusão é 8 de dezembro.Para se inscrever, basta acessar o link https://www.rj.senac.br/senac-rj-e-cisco-academy