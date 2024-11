De acordo com o Serasa, 62% dos consumidores do Rio de Janeiro regularizaram contas em atraso - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

De acordo com o Serasa, 62% dos consumidores do Rio de Janeiro regularizaram contas em atrasoMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 19/11/2024 16:12

O Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian revelou que, do total de dívidas dos consumidores do Sudeste inadimplidas em junho, 62,0% foram regularizadas ou renegociadas em até 60 dias após o mês de referência, ou seja, em agosto. O Rio de Janeiro foi o Estado que mais quitou débitos no período (69,7%).

Na análise nacional, a média foi de 62,8% e em relação ao valor desses compromissos financeiros, débitos superiores a R$ 10 mil marcaram o maior percentual de quitações (77,3%), enquanto aqueles de até R$ 500 tiveram o menor (58,5%).

O economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, explica que “as dívidas mais caras advêm, geralmente, de financiamentos de veículos e imóveis que podem ser perdidos diante a falta de pagamento. Por isso, há uma tendência de priorização desses pagamentos”.



Observando os setores das negativações, é possível identificar que o de “Bancos e Cartões” foi o mais contemplado, já que 71,3% das contas inadimplidas em junho neste segmento foram regularizadas em até 60 dias. Em segundo lugar estava “Utilities”, que engloba contas de luz, água e gás, registrando 69,9% de pagamentos.

No ranking por Unidades Federativas (UFs) do Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian, Sergipe conquistou o primeiro lugar, com 73,5% dos encargos vencidos em junho pagos em até 60 dias após o mês de referência. Em seguida ficou Paraíba (72,7%) e Ceará (71,5%).