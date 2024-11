Eletrodomésticos são os produtos mais procurados pelos consumidores na Black Friday - Paulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 19/11/2024 16:19

Sondagem feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), com 866 consumidores da Região Metropolitana do Rio, no dia 7, mostra que 27% dos entrevistados pretendem comprar na Black Friday. Em 2023, 26,1% pretendiam comprar.

De acordo com a pesquisa, o gasto médio dos consumidores este ano deve ser de R$ 1.295,53, no ano passado, com estimativa de movimentação financeira de R$ 1,32 bilhão. Os números são superiores a 2023, quando o tíquete médio ficou R$ 1.215,15, com movimentação financeira de R$ 1,18 bilhão.

Para os que irão comprar, os produtos ou serviços mais procurados são eletrodomésticos (40,8%), eletrônicos — videogame, smartphones, computador e tablets — (32,1%), itens do vestuário, calçados e acessórios (12,2%), artigos de uso doméstico (8,5%) e artigos de perfumaria (4,7%).