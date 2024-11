Ministra do Planejamento, Simone Tebet - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 23/11/2024 07:53

O governo federal espera arrecadar R$ 17 bilhões até o fim de 2024 com as medidas arrecadatórias aprovadas no Congresso Nacional no ano passado. A projeção foi divulgada no período da noite da sexta-feira, 22, pelo Ministério do Planejamento no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do 5º bimestre de 2024. Em setembro, o cálculo era de que seriam arrecadados ainda R$ 33,740 bilhões.

A estimativa não detalha, no entanto, o quanto já foi arrecadado com cada medida nos meses anteriores.

O pacote arrecadatório que foi aprovado pelo Congresso no ano passado previa uma arrecadação de R$ 168,3 bilhões ao longo do ano para garantir o cumprimento da meta de resultado primário de déficit zero.

Veja abaixo o quanto o governo espera arrecadar até o final do ano com cada proposta:

- Subvenção de ICMS

R$ 4,702 bilhões

- Voto de qualidade do CARF

R$ 424 milhões

- Apostas de quota fixa

R$ 132 milhões

- Lei 14.873/2024 (compensações tributárias)

R$ 4 bilhões

- Transações Receita Federal

R$ 5 bilhões

- Transações PGFN

R$ 2,749 bilhões

TOTAL: R$ 17,008 bilhões