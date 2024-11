Carrefour esclarece que veto à carne do Mercosul não será aplicado em outros países - Reprodução

Publicado 26/11/2024 13:02 | Atualizado 26/11/2024 13:02

O grupo Carrefour informou nesta terça-feira, 26, que o cronograma de entregas de carnes bovinas para as lojas da rede foi retomado. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia disse esperar a normalização do reabastecimento desses produtos no decorrer dos próximos dias.





O fornecimento de carne ao grupo Carrefour havia sido suspenso na semana passada, como uma forma de protesto dos frigoríficos brasileiros à declaração do CEO global do grupo, Alexandre Bompard. Na última quarta-feira, 20, o executivo disse que a companhia deixaria de comprar carne oriunda do Mercosul, para o mercado francês, em uma carta endereçada a um sindicato agrícola local.

Na noite desta segunda-feira, 25, após a enorme repercussão negativa dessa declaração, Bompard se desculpou, em uma carta ao ministro da Agricultura brasileiro, Carlos Fávaro.

"Sabemos que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeito às normas e sabor. Se a comunicação do Carrefour França gerou confusão e pode ter sido interpretada como questionamento de nossa parceria com a agricultura brasileira e como uma crítica a ela, pedimos desculpas", disse Bompard, no documento entregue pela Embaixada da França ao Ministério da Agricultura.

Em nota divulgada nesta terça-feira, 26, a empresa afirmou reconhecer a "grande qualidade" das carnes originários dos frigoríficos brasileiros e que, para a operação da rede de supermercados no Brasil, continuará optando majoritariamente pelas carnes produzidas nacionalmente. Já para a operação francesa, o Carrefour afirma que continuará comprando a maior parte da carne dos produtores franceses.

A nota diz ainda que o grupo tem "orgulho de ser o primeiro parceiro e promotor histórico da agricultura brasileira" e que conhece "melhor do que ninguém os padrões que a carne brasileira atende, sua alta qualidade e seu sabor".

"Continuaremos a promover os setores agrícolas brasileiros como temos feito no Brasil há quase 50 anos. Através do nosso desenvolvimento, contribuímos para o desenvolvimento dos produtores agrícolas brasileiros, numa lógica que sempre foi a da parceria construtiva", diz um trecho do documento.

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), em nota, considerou positivo o pedido de desculpas e o reconhecimento público feito por Bompard sobre a qualidade da carne brasileira e a competência de seus produtores.

A entidade vê o gesto como um passo importante para a normalização das operações da rede francesa. "Esperamos que, com isso, as operações da rede francesa sejam restabelecidas", disse a associação.

Na nota, a Abiec reiterou que a defesa do setor e do compromisso com os consumidores, nacionais e internacionais, permanece como prioridade.

"A agroindústria brasileira é destaque no mundo e atende aos mais altos padrões de qualidade, sanitários e ambientais dos mercados mais exigentes globalmente", afirmou a Abiec, que buscou destacar a produtividade e a responsabilidade da agroindústria nacional, que posiciona o Brasil como "referência global" no fornecimento de carne de alta qualidade.

*Com informações do Estadão Conteúdo