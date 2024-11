Aneel: Alterar legislação de agências seria decisão soberana, mas controle atual já é forte - Marcello Casal jr/Agência Brasil

Publicado 27/11/2024 18:13 | Atualizado 27/11/2024 18:14

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, diz que uma eventual mudança na legislação quanto à fiscalização sobre os trabalhos dos reguladores é uma "decisão soberana" do Congresso e do Executivo Porém, que considera já haver os controles devidos.

"O que eu posso dizer é que hoje a Aneel já tem o controle externo feito pelo Congresso Nacional com equipes especializadas do Tribunal de Contas da União. E no âmbito do controle interno, temos a Controladoria Geral da União", disse a jornalistas.

Há em tramitação na Câmara proposta que dá poder aos deputados para fiscalizar a atuação das agências reguladoras, o que hoje é concentrado no Senado. Parte do governo federal defende publicamente mudanças na atuação e fiscalização desses órgãos.