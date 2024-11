Bitcoin subia 5,16%, a US$ 96.567,41 - Divulgação

Publicado 27/11/2024 18:05

São Paulo, 27 - O bitcoin operava em alta nesta quarta-feira, 27, após correção de ganhos recentes, em meio a um renovado fluxo de compras da MicroStrategy e o contínuo entusiasmo pelo governo do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Pouco antes das 17h (de Brasília), o bitcoin subia 5,16%, a US$ 96.567,41, enquanto o ethereum avançava 8,85%, a US$ 3.584,72, no mesmo horário, de acordo com a Binance.

Uma recente onda de compras da MicroStrategy pode ser um fator de alta para o bitcoin. A empresa, que é a maior detentora corporativa do token, tem aumentado seu volume nos últimos dias, financiando suas compras com a venda de ações e títulos conversíveis.

Apesar disso, é difícil pensar em catalisadores que possam fazer com que o bitcoin ultrapasse US$ 100 mil entre agora e o final de 2024, dizem analistas.

O bitcoin seguiu negociado bem abaixo do recorde de alta de sexta-feira (US$ 99.830), pouco antes dos US$ 100 mil. Os traders estavam excessivamente entusiasmados com a criptomoeda e agora estão realizando lucros com os ganhos recentes após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA, diz Chris Weston, da Pepperstone. As chances de o bitcoin cair para US$ 90.000 antes de chegar a US$ 100.000 "certamente aumentaram", reflete ele.

No governo americano, a criação de uma reserva estratégica de bitcoin continua relativamente improvável, diz a Julius Baer, já que o Federal Reserve (Fed) também deve estar alinhado com essa abordagem.

Se a reserva estratégica ocorrer em nível nacional, os efeitos da precificação adicionariam bilhões a demanda à vista. No entanto, a necessidade de tal reserva é incerta, a não ser o fato de o presidente eleito ser um defensor das criptomoedas, explica o banco suíço.